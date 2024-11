Voetbaltickets te koop: beleef de kerstdagen in Liverpool, Londen of Milaan

Ben je klaar om de opwinding van het voetbalveld rechtstreeks te ervaren? Pak je kans om live getuige te zijn van enkele van de meest meeslepende wedstrijden van het seizoen! In de ticketshop van FCUpdate kun je tickets kopen voor meerdere internationale topwedstrijden. Hier zijn enkele van de komende topwedstrijden waar je tickets voor kunt bemachtigen.

26 december 2024, 20:00 – Anfield, Liverpool

Voor maar €419

Wat is er beter dan Tweede Kerstdag doorbrengen op Anfield, een van de meest iconische stadions ter wereld? Liverpool FC neemt het op tegen Leicester City in een spannende Premier League-wedstrijd. De sfeer op Anfield is altijd bijzonder, vooral tijdens de feestdagen. Voor €419 kun je de 'Reds' aanmoedigen en de magie van 'You’ll Never Walk Alone' in levende lijve ervaren. Perfect voor een kerst die je niet snel zult vergeten!

29 december 2024, 20:45 – San Siro, Milaan

Voor maar €107

Sluit het jaar af met een echte kraker in de Serie A tijdens de kerstvakantie. AC Milan ontvangt AS Roma in het legendarische San Siro, waar beide teams strijden om een toppositie. Dit belooft een wedstrijd vol spanning en strijd te worden. Voor €107 kun je deze clash tussen twee Italiaanse grootmachten van dichtbij meemaken. Combineer de wedstrijd met een bezoek aan het prachtige Milaan en maak van je kerstvakantie een onvergetelijk eindejaarsuitje!

21 december 2024, 17:30 – Selhurst Park, Londen

Voor maar €344

Op 21 december neemt Crystal Palace het op tegen Arsenal in Selhurst Park, een stadion bekend om zijn enthousiaste en gepassioneerde fans. Deze derby belooft veel spektakel en is een must-see voor Premier League-liefhebbers. Met tickets voor €344 kun je erbij zijn en de actie van dichtbij meemaken. Perfect om de feestdagen te beginnen met een knaller van een wedstrijd!

23 december 2024, 20:45 – San Siro, Milaan

Voor maar €48

Voor de liefhebbers van Italiaans voetbal is dit een uitgelezen kans om tijdens de kerstvakantie een wedstrijd van Internazionale bij te wonen in het iconische San Siro, en dat voor een heel betaalbare prijs. Inter speelt tegen Como 1907, een team dat vastberaden is om zich te bewijzen. Met tickets vanaf slechts €48 kun je genieten van een gezellige avond voetbal vlak voor Kerst. Ideaal om de feestdagen sportief te beginnen in de sfeervolle setting van Milaan!

Alleen tickets, geen reis

In de ticketshop worden losse tickets aangeboden voor internationale wedstrijden. Reiskosten en verblijf zijn dus niet inbegrepen.

