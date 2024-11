Officieel: Maurice Steijn keert één jaar na ontslag bij Ajax terug in de Eredivisie

Maurice Steijn keert terug als hoofdtrainer in de Eredivisie. Sparta Rotterdam maakt zaterdagavond melding van de komst van de oefenmeester, die sinds zijn ontslag bij Ajax vorig jaar zonder club zat. Steijn is de opvolger van de deze week ontslagen Jeroen Rijsdijk.

Steijn heeft een contract tot het einde van dit seizoen getekend bij Sparta, dat momenteel teleurstellend twaalfde staat in de Eredivisie. “We hebben vrijdagmiddag met Maurice het contact gelegd en diezelfde avond een afspraak gemaakt om bij elkaar te komen. Maurice kent de mogelijkheden van Sparta en omgekeerd waardoor we snel tot overeenstemming konden komen”, licht technisch directeur Gerard Nijkamp van Sparta toe op de clubsite.

Steijn was eerder zeer succesvol als trainer van Sparta. Vier wedstrijden voor het einde van het seizoen 2021-2022 nam de oefenmeester het roer over van Henk Fraser bij de Rotterdammers. Sparta stond er toen hopeloos voor een achttiende plaats, maar dankzij een heuse houdini-act met tien punten uit de laatste vier wedstrijden wist Sparta zich rechtstreeks te handhaven in de Eredivisie.

Het seizoen daarop verliep onder Steijn ook uiterst succesvol met uiteindelijk een knappe zesde plaats in de Eredivisie. Daarmee wist Sparta een plek te bemachtigen in de play-offs voor Europees voetbal. Na een spannend tweeluik moesten Steijn en zijn mannen uiteindelijk het onderspit delven tegen FC Twente.

De prestaties van Steijn bij Sparta bleven in de Nederlandse top niet onopgemerkt en de oefenmeester werd aangesteld bij Ajax. Na elf officiële wedstrijden, met daarin vijf nederlagen en liefst 22 tegentreffers, werd Steijn op 23 oktober 2023 daags na de 4-3 nederlaag op bezoek bij FC Utrecht ontslagen door de Amsterdammers. Sindsdien zat de oud-trainer van onder meer ADO Den Haag, VVV-Venlo en NAC Breda zonder club.

“Ik kijk terug op een geweldige eerste periode bij Sparta”, zegt Steijn. “Ik ben blij terug te zijn bij deze club, die de laatste jaren flinke stappen heeft gezet. De warmte die ik voelde bij Sparta tijdens mijn trainerschap is nog steeds aanwezig. Daarom voelt het goed om terug te zijn en met elkaar een maximale prestatie te leveren.”