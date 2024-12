Francesco Farioli is Hans Kraay junior spuugzat en pakt verslaggever keihard aan

Francesco Farioli heeft zich zondagavond na Ajax - Almere City (3-0 overwinning) groen en geel geërgerd aan Hans Kraay junior. De vraagstelling van de verslaggever van ESPN zinde de trainer van Ajax overduidelijk niet.

Kraay junior begon het interview met Farioli na afloop op karakteristieke wijze. “Ik vond het een saaie eerste helft, met één hoogtepunt. Ben je het met mij eens?”, vroeg hij aan Farioli. De Italiaan antwoordde kort: “Niet echt.”

Artikel gaat verder onder video

Kraay junior: “Zeg me dat je het met mij eens bent.” Farioli ging daar echter niet in mee: “Soms is dat lastig. Soms ben ik het met je eens en soms niet. Vandaag ben ik het helaas niet met je eens.”

“Je hebt niet genoten van de eerste helft…”, stelde Kraay junior vervolgens. Farioli liet zich echter niet uit de tent lokken door de verslaggever: “Dat is jouw mening. Die accepteer en respecteer ik. Maar ik ben het niet met je eens.”

Verderop in het interview bekritiseerde Kraay junior (indirect) centrumverdedigers Daniele Rugani en Youri Baas. “Ik denk dat je teleurgesteld bent in het lage tempo van Rugani en Baas in de opbouw”, zei hij tegen Farioli.

De Ajax-coach was de suggestieve toon van Kraay junior toen zat: “Ik denk dat jij te graag zelf dingen interpreteert. Ik denk dat het soms beter als jij mij een vraag stelt en ik jou het antwoord kan geven. Als je bij het stellen van de vraag al begint met mijn gedachten, dan…”

Kraay junior onderbrak Farioli vervolgens midden in diens zin: “Ik vroeg of je het met mij eens was.” Farioli: “Opnieuw: nee, ik ben het niet met je eens.”

“Wanneer stop je met het rouleren van je spelers?”, was de vervolgvraag van Kraay junior. Farioli: “Het antwoord is zoals ik al eerder heb gegeven. Op dit moment is dat geen optie. Waarom? We spelen 9 wedstrijden in 27 dagen. Als je me de vraag zou stellen of de spelers drie wedstrijden in zeven dagen kunnen spelen, dan is mijn antwoord ‘ja’. Maar het probleem is dat we na die zeven dagen geen vakantie hebben. Na die zeven dagen moeten we weer spelen. En weer. En weer. En weer. Het is dus onmogelijk. Dat heb ik jou al uitgelegd.”

Farioli vervolgde: “Ik wil niet dat mijn spelers geblesseerd raken. Ik bescherm mijn spelers en de waarde van de club.” Kraay junior wees vervolgens op Arne Slot, die bij Liverpool ook te maken heeft met een druk speelschema, maar zijn elftal volgens Kraay junior een stuk minder rouleert.

Farioli weerlegde de vergelijking met de Liverpool echter: “We zijn het enige team in Europa dat sinds september geen enkele keer dooredweeks vrij is geweest. Het enige team in Europa! Alle andere teams hebben op enig moment een periode vrij gehad om hun spelers rust te geven. Jullie proberen helaas steeds hetzelfde item te creëren, of jullie nou goede of geen goede intenties hebben.”

“Ik creëer niets… Ik vraag het je gewoon…”, verdedigde Kraay junior zich. Farioli: “En ik geef je vanaf het begin van het seizoen steeds hetzelfde antwoord. De realiteit is: als je naar het complete plaatje kijkt, dan begrijp je me. Wie niet naar het complete plaatje kijkt, probeert een bepaald spelletje te spelen…”