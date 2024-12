Willem Vissers pakt speler van Ajax aan: ‘Topamateurs zouden het beter doen’

Journalist Willem Vissers van De Volkskrant vindt de prestaties van bij Ajax onacceptabel. In de eerste seizoenshelft worstelde Brobbey met zijn vorm en viel zijn doelpuntenproductie tegen. Volgens Vissers is de mindere vorm ook te wijten aan het roulatiebeleid van trainer Francesco Farioli.

Brobbey speelde dit seizoen 25 officiële wedstrijden, waarvan 11 als invaller, en scoorde 3 keer. Hij wist eenmaal te scoren in de Eredivisie, eenmaal in de Europa League en eenmaal in de kwalificatie voor de Europa League. Brobbey heeft bij Ajax te maken met concurrentie van Wout Weghorst. Volgens Vissers ‘functioneren beide spitsen niet goed, omdat ze om de beurt worden ingezet’.

“Brobbey speelde één helft in de bekerwedstrijd tegen Telstar en kreeg één kans”, doelt Vissers bij NH Sportcafé op de gewonnen bekerwedstrijd (2-0) van 19 december. “Dan zou ik zeggen: laat hem de tweede helft ook spelen. Dan maakt hij misschien een of twee doelpunten en dan komt hij er misschien een beetje eroverheen.”

Dat Brobbey slechts één keer wist te scoren in de Eredivisie, is volgens Vissers ‘belabberd en niet te accepteren’. “Ik denk dat zelfs een aantal topamateurspelers meer doelpunten zouden maken”, stelt de journalist van De Volkskrant. “Dat kan gewoon niet en dat komt ook door het vele wisselen. Dat is toch een beetje vreemd. Voetbal is ook een kwestie van ritme en vaste patronen. Dat zit er niet in.”

