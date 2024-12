deelt in de kersteditie van Voetbal International een bijzonder verhaal over . De doelman van Brighton & Hove Albion en het Nederlands elftal vertelt over het ijzersterke geheugen van de Manchester United-verdediger.

“Matthijs de Ligt, die weet álles nog”, vertelt Verbruggen, die daarna illustreert wat hij bedoelt. “Laatst zaten we samen bij de fysio’s van Oranje. ‘Matthijs, quizje’, zei ik. ‘Hoeveel interlands heb je gespeeld?’ Op dat moment stond De Ligt op 48 interlands; inmiddels heeft hij er 49 op zijn naam.

“Ik zei: ‘Noem ze allemaal op, in chronologische volgorde.’ En daar ging ‘ie. Ik keek mee op Transfermarkt. Matthijs wist ze állemaal op volgorde! Tegenstander, thuis of uit. De uitslagen had hij ook bijna allemaal goed, een enkele keer zat hij er een doelpuntje naast. Echt bizar.”

De Ligt staat daarin niet alleen. “Jan Paul van Hecke is er ook zo eentje. Vraag ik hem naar het carrièrepad van pakweg Jeremain Lens, dan somt hij al die clubs zo op, geen probleem.”