Bizar: mogelijke persoonsverwisseling leidt tot schorsing tegen Ajax

Een opvallend moment in de competitiewedstrijd tussen NEC en Sparta. kreeg een gele kaart en is daardoor geschorst voor de komende wedstrijd tegen Ajax, maar er leek sprake van een persoonsverwisseling,

In de blessuretijd van de eerste helft verloor verdediger Marvin Young de bal aan Sontje Hansen. In een poging de schade te herstellen, sprintte Eerdhuijzen hun kant op. In het duel dat daarna ontstond ging Hansen naar de grond. NEC kon de aanval echter voortzetten en kreeg via Koki Ogawa een kans, die geen doelpunt opleverde.

Arbiter Martin van den Kerkhof had dus voordeel gegeven, maar gaf vervolgens nog wel een gele kaart aan Eerdhuijzen. Uit de televisiebeelden leek duidelijk te worden dat Young de overtreding had begaan. Hoewel videoscheidsrechter Robin Vereijken had mogen ingrijpen omdat er mogelijk sprake was van een persoonsverwarring, deed hij dat niet.

Nadat Eerdhuijzen zijn gele kaart kreeg, wees hij verbaasd naar zichzelf. Daarmee gebaarde hij dat hij de overtreding niet had begaan. Toch kreeg hij zijn vijfde gele kaart van het seizoen en daardoor ontbreekt hij zondag in het uitduel met Ajax. “Dit is heel zuur”, reageert ESPN-analist Danny Koevermans. “We hebben gezien dat Young de overtreding maakt. Eerdhuijzen speelt verdedigend best een goede wedstrijd.”