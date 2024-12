Van Persie krijgt steun uit onverwachte hoek: ‘Hij moet wel geniaal zijn’

Robin van Persie moet de tijd krijgen om te slagen bij sc Heerenveen, vindt Henk de Jong. In de eerste seizoenshelft hield Van Persie vast aan zijn aanvallende speelstijl, waardoor de club meerdere pijnlijke nederlagen incasseerde. De Jong, trainer van aartsrivaal SC Cambuur, steunt zijn collega.

Van Persie begon dit seizoen bij Heerenveen en pakte 21 punten in de eerste 17 wedstrijden. Zijn club staat op de elfde plaats in de Eredivisie. Mooie resultaten werden geboekt tegen onder meer PSV (1-0 zege), maar er waren ook pijnlijke nederlagen: clubs als AZ (9-1), NEC (3-0), Fortuna Sittard (3-0), Feyenoord (3-0) en Almere City (3-0) waren met ruime cijfers te sterk. Soms was Heerenveen, ondanks de aanvallende intenties, compleet vleugellam.

“Ik vind het jammer voor Van Persie”, zegt De Jong in het programma Sportcast van Omrop Fryslân. “Hij zal waarschijnlijk geen Arne Slot worden, maar misschien ook wel. Het zijn wel unieke jongens. Als daar hele goede mensen omheen zitten, en je krijgt even de tijd.”

'Robin van Persie uniek als Arne Slot'

Heerenveen heeft ook geen ‘wereldteam’, benadrukt De Jong. “Je speelt niet zomaar bij de eerste acht van de Eredivisie met dit Heerenveen. Dan kun je wel zeggen over Van Persie: aanvallen, aanvallen… Hij is gewoon uniek. Arne Slot speelt ook uniek voetbal. Eerst bij Cambuur, toen bij AZ. Het zijn jongens met speciale gedachten.”

“En dat komt ook omdat hij ook op de nummer 10-positie heeft gespeeld. Dan moet je geniaal zijn. Ik denk dat als hij doorgroeit… En hij heeft een goede begeleider om zich heen in Nico Romeijn. Geef Van Persie even de tijd, geef hem twee jaar”, adviseert De Jong. Van Persie was als specialistentrainer jarenlang de assistent van Slot bij Feyenoord, totdat ze allebei vertrokken uit Rotterdam in de zomer van 2024.

