Johan Derksen: 'Niet te veel eten, want meer dan vijftig procent is te dik in dit land'

Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee hebben een kerstboodschap ingesproken voor de kijkers van Vandaag Inside. De vaste gezichten van het praatprogramma wensen de kijkers een prettige kerst en een voorspoedig 2025, maar Derksen heeft ook een waarschuwing.

“We willen jullie een ontzettend goed 2025 wensen”, zegt presentator Genee, waarna Van der Gijp over de kijkers zegt: “Ik wens ze heel fijne kerstdagen en een gezond nieuwjaar. En lekker een drankje nemen.” Derksen komt met een iets ander geluid. “Daar wil ik op inhaken. Ik zou zeggen: wees een beetje karig met alcohol en niet te vet eten.”

Genee lacht: “Zo wordt het een klotejaar. Jij zegt dat je helemaal geen leuke dingen meer mag doen.” Derksen legt uit: “Jawel, je mag wel leuke dingen doen, maar niet te veel drinken, want de mensen moeten in de auto terug naar huis. Niet te veel eten, want meer dan vijftig procent is te dik in dit land. Een beetje discipline is nodig in het leven.” Het CBS becijferde eerder dit jaar inderdaad dat 51 procent van alle Nederlanders vanaf twintig jaar overgewicht heeft.