Lars Veldwijk introduceert nieuwe vriendin, veel nare reacties

gaat 2025 in met een nieuwe liefde aan zijn zijde. De 33-jarige spits van het Thaise BG Pathum United plaatst dinsdag meerdere foto’s op Instagram waarop hij hand in hand te zien is met een dame. Veldwijk maakt haar identiteit niet bekend, maar volgens het juicekanaal Reality FBI lijkt het te gaan om Cynthia Torres-Duchêne.

Het liefdesgeluk lacht Veldwijk dus weer toe, na enkele relaties die op de kloppen liepen. Vorig jaar maakte de Zuid-Koreaanse influencer Kwon Su-jeong bekend een relatie te hebben met de aanvaller, die destijds in Zuid-Korea speelde voor Suwon FC. Nog geen maand later ontvolgden ze elkaar echter van Instagram en leek de relatie ten einde.

Artikel gaat verder onder video

Veldwijk had in het verleden een relatie van zo'n drie jaar met influencer Monica Geuze. Ze kregen samen een dochtertje: Zara-Lizzy. Daarvoor was Veldwijk samen met Kelly Loef, met wie hij zijn zoontje Mason kreeg. Veldwijk staat sinds afgelopen zomer onder contract in Thailand, maar speelde nog geen wedstrijd voor zijn nieuwe club BG Pathum United.

Nare reacties op Instagram

Cynthia Torres-Duchêne, de vermoedelijke nieuwe vlam van Veldwijk, werkt volgens haar LinkedIn-profiel als eventmanager voor een bedrijf in Dubai. Bij de foto's van Veldwijk is ook Dubai als locatie aangemerkt. Torres-Duchêne is afkomstig uit Frankrijk.

Waar Veldwijk op Instagram een aantal positieve reacties krijgt op zijn aankondiging, is er ook veel negativisme te lezen. "Jij wisselt vaker van vriendin dan van onderbroeken", schrijft iemand bijvoorbeeld. Andere Instagram-gebruikers stellen dat het voor de kinderen van Veldwijk niet prettig is om zo vaak een nieuwe stiefmoeder te hebben.

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ bij de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.