Maak kennis met Kwon Su-jeong, de Zuid-Koreaanse vriendin van Lars Veldwijk

Het liefdesgeluk lacht Lars Veldwijk weer toe. Vier jaar nadat zijn relatie met Monica Geuze ten einde kwam, heeft hij de Zuid-Koreaanse influencer Kwon Su-jeong aan de haak geslagen. Zij maakt de relatie zondag bekend via Instagram.

Van Kwon Su-jeong is niet veel bekend, al heeft ze liefst 126.000 volgers op Instagram. Begin deze maand meldde Reality FBI al dat Veldwijk het gezellig had met de Zuid-Koreaanse. De spits speelt in Zuid-Korea voor Suwon FC.