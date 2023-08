Lars Veldwijk krijgt goed nieuws na 'onvergeeflijke daad', maar moet nog steeds vrezen

Lars Veldwijk wordt niet ontslagen door Suwon City. De Zuid-Koreaanse club neemt weliswaar maatregelen tegen de 31-jarige spits, maar gaat in eerste instantie niet over tot een ontbinding van het contract.

Suwon City spreekt in een statement van een 'onvergeeflijke daad' van Veldwijk, die in de nacht van zondag op maandag om 04.00 uur werd betrapt op rijden onder invloed. Nadat hij 0.8 promille blies, werd zijn rijbewijs ingevorderd. De politie kwam in actie omdat Veldwijk verdacht rijgedrag toonde.

Veldwijk is tijdelijk uit de selectie van Suwon City gezet en zal daardoor niet deelnemen aan trainingen en wedstrijden. Het contract van de Nederlandse spits wordt echter niet meteen verscheurd 'omdat het niet helpt herhaling in de toekomst te voorkomen'. De club neemt donderdag een definitieve beslissing.

Dan is duidelijk welke straf de K League hem oplegt. Vorig jaar besloot Jeonbuk Hyundai Motors wel afscheid te nemen van Takahiro Kunimoto toen de speler met alcohol op achter het stuur kroop.