Shownieuws krijgt woordvoerder Suwon FC aan de lijn en schrikt van zijn uitspraken

Lars Veldwijk zit in een lastig parket in Zuid-Korea. De aanvaller van Suwon City werd in de nacht van zondag op maandag om 04.00 uur betrapt op rijden onder invloed. Shownieuws sprak een woordvoerder van Suwon City en presentatrice Tooske Ragas schrok van zijn woorden.

In Europa zou een clubwoordvoerder niet gauw zo open zijn over een dergelijke gevoelige kwestie, maar Shownieuws liet een telefoongesprek horen met een persoon die werd opgevoerd als woordvoerder van de club. "In Zuid-Korea is het zo dat als je alcoholpromillage boven de 0,03 procent is, je gearresteerd kunt worden voor rijden onder invloed. Als het hoger is dan 0,08 procent, dan kunnen ze je rijbevoegdheid opschorten. Lars zijn alcoholpromillage was 0,19 procent", zegt de woordvoerder. Dat staat ongeveer gelijk aan het drinken van één biertje; in Nederland is 0,5 promille de wettelijke grens.

"Ik weet niet helemaal zeker wat dat betekent voor zijn rijbewijs. Hij heeft een internationaal rijbewijs, dus dat kunnen ze tijdelijk intrekken. Maar dat kunnen we niet met zekerheid zeggen. Vanuit het perspectief van de club is het niet verstandig om hem nog langer op te stellen. Rijden onder invloed wordt in Zuid-Korea als een ernstiger vergrijp gezien dan in andere landen. Zeker in het geval van sporters en buitenlandse spelers", legt hij uit.

"Ik weet niet wat de club zal doen, er is nog geen beslissing genomen. Maar als ze hem toch blijven opstellen, dan zullen veel fans hun onvrede daarover uiten. Dat kan schadelijk zijn voor het imago van zowel Lars als de club." Presentatrice Tooske Ragas schrok van de uitspraken. "Zo, dat klinkt niet goed. Oef."

Veldwijk is tijdelijk uit de selectie van Suwon City gezet en zal daardoor niet deelnemen aan trainingen en wedstrijden. Het contract van de Nederlandse spits wordt echter niet meteen verscheurd 'omdat het niet helpt herhaling in de toekomst te voorkomen', zo liet Suwon dinsdag weten in een statement. De club neemt donderdag een definitieve beslissing.