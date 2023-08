Lars Veldwijk wordt om 04.00 uur betrapt en moet vrezen voor einde Zuid-Koreaans avontuur

Lars Veldwijk heeft zichzelf in de nesten gewerkt in Zuid-Korea. De 31-jarige spits is betrapt op rijden onder invloed, zo meldt KBS World. Suwon City, de club waar Veldwijk sinds de zomer van 2020 onder contract staat, zou overwegen zijn contract te ontbinden.

Veldwijk zou in de nacht van zondag op maandag om 04.00 uur lokale tijd in de buurt van een busstation zijn aangehouden. Nadat hij 0.8 promille blies, werd zijn rijbewijs ingevorderd. De politie kwam in actie omdat Veldwijk verdacht rijgedrag toonde. Veldwijk, die alleen in de auto zat, heeft geen schade aangericht.

Het rijden onder invloed kan vervelende gevolgen hebben voor Veldwijk. Suwon is van plan actie te ondernemen tegen de oud-spits van onder meer Excelsior, PEC Zwolle, FC Groningen en Sparta Rotterdam. Het beëindigen van het contract wordt als een reeële optie gezien. Jeonbuk Hyundai Motors nam dat besluit vorig jaar toen Takahiro Kunimoto met alcohol op achter het stuur kroop.