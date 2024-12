Ryan Babel geeft toe: 'Het was een beetje een desperate move'

heeft achteraf gemengde gevoelens over zijn keuze om de winter van 2011 over te stappen van Liverpool naar TSG Hoffenheim. Hij spreekt van 'een beetje een desperate move', met het oog op het Nederlands elftal.

Babel, inmiddels 38 jaar, had destijds geen basisplaats bij Liverpool en wilde weer vaker aan spelen toekomen. Hij verkaste naar Hoffenheim, waar hij anderhalf seizoen bleef. “Ik heb die transfer gemaakt, omdat ik bij het Nederlands elftal wilde blijven. Bondscoach Bert van Marwijk had toen het beleid dat je moest spelen om in beeld te blijven bij Oranje. Hij zette druk op me: als je niet iets vindt, ga ik je droppen", vertelt Babel aan Voetbal International.

“Inderhaast heb ik toen voor een club gekozen waar ik als grote speler zou binnenkomen. Alleen, daarna werd ik alsnog gedropt voor het Nederlands elftal”, blikt de voormalig vleugelaanvaller terug. In die fase vond ik dat heel moeilijk om mee om te gaan. Ik speelde niet meer voor een team dat negentig procent de bal had, we wonnen lang niet altijd en er was veel minder media-aandacht.

Babel voelde zich opeens ‘een heel normale voetballer, die maar ergens bij een club meedeed’. “Na mijn doorbraak bij Ajax en de toptransfer naar Liverpool was dat wel lastig voor mijn ego", geeft hij toe. Babel keerde uiteindelijk terug bij Ajax en speelde later voor Kasimpasa, Al-Ain, Deportivo La Coruña, Besiktas, Fulham, Galatasaray, opnieuw bij Ajax en voor Eyüpspor.

