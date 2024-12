Unieke bokaal voor Zaag van het Jaar uitgereikt

De mooiste anekdotes, gekste spelsituaties en meest ondenkbare taferelen uit de derde helft lees je iedere week terug in uit De Kelderklasse. De rubriek waarin we al jullie ervaringen van het voetbalweekend bundelen in één verhaal. Deze week wordt er een heel bijzondere bokaal uitgereikt voor de zaag van het jaar.

Winst, verlies of gelijkspel. Je viert het na afloop. Dat doe je natuurlijk met een alchoholische versnapering. vv Altena 4 streed om de twaalfde plek. Het duel met sv Noordeloos 6 werd met 2-0 gewonnen. Na afloop stond het welbekende shotje Schrobbelèr klaar. Maar deze werd niet op een normale manier verorberd. Dit keer werd de scheenbeschermer erbij gepakt en gleed het goedje zo de kelen in.

Zaag van het jaar

Het einde van het jaar nadert en dus is het tijd om terug te blikken. Mitchel van D.A.W. 8 maakte het heel bont in 2024. Hij kreeg het afgelopen jaar het vaakst de bokaal voor de zaag van de week. Daarmee won hij automatisch ook het klassement voor de Zaag van het Jaar. Zijn teamgenoten zorgden voor een passende bokaal. Mitchel ging naar huis met een enorme cirkelzaag. Gefeliciteerd Mitchel!

Teamuitje valt in het water

Voor de hoofdmacht van SV Kilder viel het teamuitje letterlijk in het water. Een jacuzzi was al gehuurd om even lekker na te zitten na de gedane arbeid. Maar helaas, de wedstrijd werd afgelast. Niettemin hebben de mannen een beregezellige middag gehad op een sfeerloos sportpark.