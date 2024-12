Vandaag Inside krijgt bericht van gast die confrontatie met Johan Derksen wil

Quote 500-miljonair Wim Beelen, beter bekend als de ex van Sylvie Meis, hoopt dat hij de kans krijgt om eens aan te schuiven bij het programma Vandaag Inside. Beelen wil Johan Derksen in de talkshow namelijk aanspreken wegens zijn eerdere uitspraken over Meis.

Dat vertelt Beelen in een uitgebreid interview met De Telegraaf. De miljonair geeft daarin aan dat hij vindt dat Meis, die zijn ex-vriendin is, op een verkeerde manier wordt neergezet in Vandaag Inside: “Zij wordt helemaal verkeerd geframed. Ze is een hele leuke, bijzondere, lieve vrouw. Ze verdient het niet dat zij zo slecht wordt neergezet", stelt de 49-jarige ondernemer.

Artikel gaat verder onder video

Vervolgens richt hij zich kritisch tot Derksen, die volgens Beelen een van de personen is die Meis op een valse manier neerzet op televisie: "Ik zou graag eens aan tafel zitten bij zo’n Johan Derksen, die allemaal nare dingen over haar zegt, en hem de waarheid vertellen. Het is superknap hoe zij (Meis) in Duitsland zo’n carrière heeft opgebouwd. Nou, Nederland vindt dat blijkbaar lastig", besluit hij.

Derksen was onder meer in oktober 2023 hard voor Meis, nadat ze in de ogen van de analist van Vandaag Inside een ongemakkelijk interview had gegeven: "Ze staat voor gek, ik vind het een verschrikkelijk meisje", zei hij toen.