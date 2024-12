Voormalig Russisch international Aleksej Boegajev (43) aan front overleden

Russische media delen zondag dat Aleksej Boegajev aan het front is overleden. De voormalig international van Rusland had eigenlijk een straf moeten uitzitten voor drugshandel, maar besloot die af te kopen door als soldaat zijn land te dienen. Boegajev werd 43 jaar.

Boegajev speelde heel zijn carrière voor Russische clubs: Torpedo Moskou, Lokomotiv Moskou, Tom Tomsk, Chimki en Krasnodar. Verder speelde hij zeven duels voor de nationale ploeg. Twee van die wedstrijden kwamen op het EK van 2004. Eerst speelde Boegajev tegen Portugal (2-0), later tegen Griekenland (2-1). De beide landen zouden uiteindelijk de finale spelen, waarin Griekenland won.

Als 29-jarige speler zette hij een punt achter zijn voetbalcarrière. Alcoholmisbruik speelde hem toen al parten, en ook na zijn carrière zou Boegajev op een onjuiste manier met drugs in aanraking komen. Dertien jaar later werd Boegajev namelijk opgepakt, toen er 495 gram mefedron in zijn bezit werd aangetroffen. Dat is een opwekkende stof die verwant is aan amfetamine.

Boegajev gaf dit later toe en kreeg een werkstraf van 9,5 jaar in een strafkolonie. Door als soldaat naar Oekraïne te gaan, kon hij de straf echter ontlopen. Advocaat Anton Smirnov heeft zondagavond het overlijden van Boegajev gedeeld, wat later door zijn eigen vader werd bevestigd.