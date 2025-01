AZ - Ajax op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

AZ en Ajax staan tegenover elkaar in een spannende ontmoeting in de KNVB Beker. De wedstrijd vindt plaats op dinsdag 14 januari 2025 en wordt gespeeld in het AFAS Stadion in Alkmaar. Waar en hoe laat wordt de wedstrijd uitgezonden?

Hoe laat begint AZ - Ajax?

De aftrap van de wedstrijd tussen AZ en Ajax is om 18:45 uur. Serdar Gözübüyük is door de KNVB aangesteld om het duel in goede banen te leiden.

Op welke zender is AZ - Ajax te zien?

Artikel gaat verder onder video

De wedstrijd wordt live uitgezonden op tv op ESPN 2. Dit kanaal is beschikbaar voor abonnees van ESPN. Controleer bij je provider op welke kanaal ESPN 2 te vinden is.

Recente prestaties van AZ en Ajax

AZ heeft de laatste wedstrijden de goede vorm te pakken. Zo ging het de winterstop in met een knappe 1-0 zege op concurrent FC Twente. Bij de hervatting van de tweede seizoenshelft speelde de ploeg van trainer Maartens Marten met 2-2 gelijk bij koploper PSV. Ajax ging ook goed de winterstop in met een 0-2 overwinning op Sparta Rotterdam, bij de hervatting boekten trainer Francesco Farioli en zijn mannen een 2-1 zege op laagvlieger RKC Waalwijk.

Onderlinge historie

Van de laatste vijf onderlinge ontmoetingen wist AZ er vier winnend af te sluiten, eenmaal eindigde het duel in een gelijkspel. De laatste overwinning van Ajax op de Alkmaarders dateert van 3 maart 2022. Dat duel, in het kader van de KNVB Beker, eindigde in 0-2 voor de ploeg van trainer Erik ten Hag. Saillant detail: ook die wedstijd stond onder leiding van scheidsrechter Gözübüyük.