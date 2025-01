Nordin Amrabat vindt razendsnel nieuwe club na vertrek bij AEK Athene

vervolgt zijn loopbaan in de Engelse Championship. De inmiddels 37-jarige aanvaller vertrok onlangs bij de Griekse topclub AEK Athene en tekent een contract tot het einde van het seizoen bij Hull City, zo maakt de Engelse club vrijdag bekend via de officiële kanalen.

In Nederland speelde Amrabat onder meer in de jeugd van Ajax, maar brak hij uiteindelijk bij het toenmalige FC Omniworld door in het betaald voetbal. Via VVV-Venlo en PSV liet hij de Nederlandse velden in de zomer van 2011 achter om te beginnen aan een imposante buitenlandse carrière. Amrabat stond sindsdien onder contract bij clubs als Galatasaray, FC Málaga, Watford en het Saudische Al-Nassr. Sinds 2021 stond hij onder contract bij AEK Athene, waarmee hij in 2023 landskampioen werd maar dat deze winter afscheid van hem besloot te nemen.

Hull City bezig met teleurstellend seizoen

Gisteren maakte Mounir Boualin (SoccerNews) al melding van de interesse van de Championship-club in de diensten van Amrabat, die inmiddels dus een contract voor een half jaar heeft ondertekend. The Tigers eindigden vorig seizoen nog op de zevende plaats op het tweede niveau, maar zijn momenteel bezig met een teleurstellende jaargang. Na 26 speelronden vindt de club zichzelf terug op plek 22 (in een competitie die bestaat uit 24 teams), met 23 punten en een negatief doelsaldo van -11.

Amrabat: 'Engeland beste voetballand ter wereld'

Op de website van zijn nieuwe werkgever zegt Amrabat: "Ik ben heel blij om hier te zijn. Dit is een grote club met een geweldige historie." Zijn eerdere Engelse avontuur bij Watford smaakte naar meer, zegt de 64-voudig Marokkaans international. "Engeland is, als het op voetbal aankomt, het beste land ter wereld. De Premier League staat boven alle competities en de Championship wordt zeer gerespecteerd."

