Schrik voor Jack Butland: interne bloeding tijdens jaarwisseling

, de doelman van Rangers FC, is dinsdag opgenomen in het ziekenhuis met een 'significante inwendige bloeding'. Hij moest de jaarwisseling doorbrengen in het ziekenhuis, maar is woensdag ontslagen. Wel zal Butland de topper tegen Celtic van donderdag missen.

Butland moest overnachten in het ziekenhuis, maar mocht op nieuwjaarsdag terug naar huis. De negenvoudig international van Engeland schrijft op Instagram dat hij hoopt snel weer de oude te zijn.

Artikel gaat verder onder video

"Ik waardeer alle berichten die ik heb ontvangen. Ik had een significante bloeding in mijn been die behandeld moest worden in het ziekenhuis", meldt Butland. "Gelukkig is die nu onder controle. Hopelijk ben ik spoedig volledig hersteld."

Butland stond zondag nog onder de lat in het uitduel met Motherwell (2-2). Hij kende geen goed optreden, maar werd bij twee fouten gered door de VAR. Butland zag een corner rechtstreeks binnenvliegen, waarna het doelpunt werd afgekeurd voor een overtreding op de doelman. Later in de wedstrijd verkeek hij zich op een kopbal, die via de lat en de rebound leidde tot een doelpunt, dat vanwege een buitenspelsituatie niet doorging.

Butland mist Old Firm

Butland wilde de Old Firm tegen Celtic aangrijpen in zijn zoektocht naar eerherstel, maar dat kan dus niet. "Het spreekt voor zich dat de timing verschrikkelijk is", zegt hij over zijn ziekenhuisopname. "Mijn focus lag volledig bij het helpen van de club. Nu moet ik de jongens steunen en ervoor zorgen dat ik zo snel mogelijk fit word." Reservekeeper Liam Kelly lijkt de aangewezen vervanger van Butland.

In de Schotse Premier League stevent Celtic onbedreigd af op de landstitel. De grootmacht verzamelde 50 punten uit de eerste 18 wedstrijden; nummer twee Rangers volgt met 34 punten. In de Old Firm kan Rangers het gat weliswaar verkleinen, maar de landstitel is al een tijdje uit het zicht verdwenen.