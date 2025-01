Spoorboekje: AZ en Ajax strijden in de KNVB Beker, Dortmund op bezoek bij Holstein Kiel

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op dinsdag 14 januari 2025.

Vandaag staan er spannende wedstrijden op het programma, waaronder de KNVB Beker-kraker tussen AZ en Ajax. Borussia Dortmund reist af naar Holstein Kiel voor een Bundesliga-duel. Daarnaast zijn er tal van andere wedstrijden live te volgen, zoals Brentford tegen Manchester City in de Premier League. Kortom, een dag vol voetbalactie op tv.

Wedstrijden

AZ - Ajax (18:45 uur): In de KNVB Beker treffen AZ en Ajax elkaar in een spannende wedstrijd. Beide teams hebben een sterke reeks achter de rug en zullen alles op alles zetten om door te gaan naar de volgende ronde.

Holstein Kiel - Borussia Dortmund (18:30 uur): Borussia Dortmund gaat op bezoek bij Holstein Kiel. Dortmund zal proberen de teleurstellende nederlaag tegen Leverkusen achter zich te laten en weer op het goede spoor te komen.

Calcio Como - AC Milan (18:30 uur): AC Milan reist af naar Como voor een Serie A-wedstrijd. Milan heeft de laatste tijd moeite om wedstrijden te winnen en zal hopen op een beter resultaat tegen Como.

Brentford - Manchester City (20:30 uur): Manchester City, dat na een dramatische eerste seizoenshelft weer aan het opkrabbelen is, neemt het op tegen Brentford in de Premier League. City zal proberen hun sterke reeks voort te zetten.

PSV - Excelsior (21.00 uur): Ook PSV komt dinsdag in actie in de achtste finale van het bekertoernooi. De Eindhovenaren nemen het in eigen huis op tegen Excelsior, de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie.

Nottingham Forest - Liverpool (21:00 uur): Liverpool gaat op bezoek bij Nottingham Forest, dat verrassend derde staat in de competitie. Eerder dit seizoen ging het elftal van Arne Slot op eigen veld met 0-1 ten onder tegen de club uit Nottingham, vooralsnog de enige Premier League-nederlaag die de koploper dit seizoen heeft moeten slikken.

Voetbal op TV

18:30 uur: Holstein Kiel - Borussia Dortmund, Viaplay - live verslag van het Bundesliga-duel

18:30 uur: Calcio Como - AC Milan, Ziggo Sport - live verslag van het Serie A-duel

18:45 uur: AZ - Ajax, ESPN 2 - live verslag van het KNVB Beker-duel

20:00 uur: Noordwijk - Barendrecht, ESPN 3 - live verslag van het KNVB Beker-duel

20:30 uur: Bayer Leverkusen - FSV Mainz 05, Viaplay - live verslag van het Bundesliga-duel

20:30 uur: Brentford - Manchester City, Viaplay - live verslag van het Premier League-duel

20:30 uur: Chelsea - AFC Bournemouth, Viaplay - live verslag van het Premier League-duel

20:30 uur: Eintracht Frankfurt - SC Freiburg, Viaplay - live verslag van het Bundesliga-duel

20:30 uur: VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach, Viaplay - live verslag van het Bundesliga-duel

20:30 uur: West Ham United - Fulham, Viaplay - live verslag van het Premier League-duel

20:45 uur: Atalanta Bergamo - Juventus, Ziggo Sport - live verslag van het Serie A-duel

20:45 uur: Leyton Orient - Derby County, Viaplay - live verslag van het FA Cup-duel

20:45 uur: Mansfield Town - Wigan Athletic, Viaplay - live verslag van het FA Cup-duel

20:45 uur: Preston North End - Charlton Athletic, Viaplay - live verslag van het FA Cup-duel

21:00 uur: Nottingham Forest - Liverpool, Viaplay - live verslag van het Premier League-duel

21:00 uur: PSV - Excelsior, Star Channel en ESPN - live verslag van het KNVB Beker-duel

Vandaag jarig

Bert Konterman: 🎉 De voormalige Nederlandse voetballer en technisch directeur viert vandaag zijn 54e verjaardag.

Henk Duut: 🎈 De oud-voetballer en voetbalcoach Henk Duut is vandaag jarig. Hij viert zijn 61e verjaardag.