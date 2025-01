Spoorboekje: AZ en Sparta in de Eredivisie, Fulham ontvangt Manchester United

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op zondag 26 januari 2025.

Vandaag staat er weer een spannende voetbaldag op het programma. In de Eredivisie neemt AZ het op tegen Sparta Rotterdam, terwijl Fortuna Sittard het thuis opneemt tegen PEC Zwolle. In de Premier League ontvangt Fulham Manchester United voor een boeiend duel. Verder zijn er tal van andere wedstrijden live te volgen, zoals AC Milan tegen Parma in de Serie A en Rayo Vallecano tegen Girona in de Primera Division. Kortom, een dag vol voetbalactie op tv.

Wedstrijden

Fortuna Sittard - PEC Zwolle (12.15 uur): Beide teams hebben wisselvallige prestaties laten zien in de afgelopen weken. Fortuna Sittard zal hopen op een thuisvoordeel om de drie punten binnen te halen tegen PEC Zwolle.

RKC Waalwijk - Willem II (14.30 uur): In dit Brabantse onderonsje staat er veel op het spel. Zo kan RKC Waalwijk de punten goed gebruiken, terwijl Willem II wil voortborduren op het knappe gelijkspel (1-1) tegen Feyenoord.

AZ - Sparta Rotterdam (16.45 uur): AZ is in goede vorm en zal proberen hun sterke reeks voort te zetten tegen Sparta Rotterdam. Met recente overwinningen tegen topteams is AZ favoriet, maar Sparta zal zeker niet zonder slag of stoot opgeven.

AC Milan - Parma (12.30 uur): AC Milan ontvangt Parma in de Serie A. Milan wil de aansluiting met de top behouden en zal alles op alles zetten om de drie punten in eigen huis te houden.

Rayo Vallecano - Girona (14.00 uur): In de Primera Division neemt Rayo Vallecano het op tegen Girona. Beide teams zijn aan elkaar gewaagd, wat een spannende wedstrijd belooft te worden.

Fulham - Manchester United (20.00 uur): In de Premier League belooft het duel tussen Fulham en Manchester United een spannende wedstrijd te worden. Fulham heeft recent goede resultaten behaald, maar Manchester United blijft een geduchte tegenstander.

Voetbal op TV

10:30 uur: Rizespor vs Adana Demirspor, Viaplay - liveverslag van het Turkse duel

11:15 uur: Fortuna Sittard vs PEC Zwolle, ESPN 2 - liveverslag van het Eredivisie-duel

11:15 uur: Excelsior vs ADO Den Haag, ESPN 3 - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

12:30 uur: AC Milan vs Parma, Ziggo Sport - liveverslag van het Serie A-duel

14:00 uur: Rayo Vallecano vs Girona, Ziggo Sport 2 - live verslag van het Primera Division-duel

16:45 uur: AZ Alkmaar vs Sparta Rotterdam, ESPN 2 - live verslag van het Eredivisie-duel

20:00 uur: Fulham vs Manchester United, Viaplay - live verslag van het Premier League-duel

Vandaag jarig

José Mourinho: 🎉 De Portugese voetbalcoach viert vandaag zijn 62e verjaardag. Mourinho is bekend om zijn succesvolle carrière bij verschillende topclubs.

Gian Piero Gasperini: 🎂 De Italiaanse trainer, momenteel actief in de Serie A, viert zijn 67e verjaardag.

Brendan Rodgers: 🎈 De Noord-Ierse trainer viert vandaag zijn 52e verjaardag. In het verleden was de Celtic-coach onder meer werkzaam bij Liverpool en Leicester City.

Zakaria Bakkali: 🎉 De clubloze Belgische aanvaller, die in zijn carrière onder meer bij PSV, Valencia en RKC Waalwijk speelde, viert vandaag zijn 29e verjaardag.