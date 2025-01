Spoorboekje: Heracles Almelo en FC Groningen spelen elf minuten in Eredivisie

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op maandag 27 januari 2025.

Vandaag staat er een interessante inhaalwedstrijd tussen Heracles Almelo en FC Groningen op het programma. In Almelo moeten de laatste elf minuten van de wedstrijd, bij een tussenstand van 1-1, worden uitgespeeld. FC Groningen begint met tien man aan de wedstrijd, aangezien Marco Rente een rode kaart ontving.

Wedstrijden

Heracles Almelo - FC Groningen (20:00 uur): In de Eredivisie neemt Heracles Almelo het op tegen FC Groningen. Beide teams zijn gebrand op een overwinning om hun positie in de competitie te verbeteren. Het belooft een spannende wedstrijd te worden tussen de nummers veertien (FC Groningen) en vijftien (Heracles Almelo) van de Eredivisie.

Voetbal op TV

18:00 uur: Sassuolo Vrouwen - Inter Milano Vrouwen, DAZN - live verslag van de Coppa Italia Femminile

20:00 uur: Heracles Almelo - FC Groningen, ESPN 2 - live verslag van het Eredivisie-duel

20:45 uur: Fiorentina Vrouwen - AC Milan Vrouwen, DAZN - live verslag van de Coppa Italia Femminile

Vandaag jarig

Siem de Jong: 🎉 De Nederlandse oud-voetballer Siem de Jong viert vandaag zijn verjaardag. Gefeliciteerd!

Danny Makkelie: 🎉 De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie viert vandaag zijn verjaardag. Gefeliciteerd!

Gianluigi Buffon: 🎉 De voormalig doelman Gianluigi Buffon viert vandaag zijn verjaardag. Gefeliciteerd!

Jamie Carragher: 🎉 De voormalig voetballer Jamie Carragher viert vandaag zijn verjaardag. Gefeliciteerd!