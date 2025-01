Spoorboekje: Heracles en FC Utrecht in de Eredivisie, volop actie in de Keuken Kampioen Divisie

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op vrijdag 24 januari 2025.

Vandaag staan er spannende wedstrijden op het programma in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie. Heracles Almelo neemt het op tegen FC Utrecht in de Eredivisie, terwijl in de Keuken Kampioen Divisie teams als De Graafschap en FC Emmen de strijd aangaan. Mis ook de internationale actie niet met onder andere Sheffield United tegen Hull City in de EFL Championship. Een dag vol voetbalplezier voor de liefhebber!

Wedstrijden

Heracles Almelo - FC Utrecht (20:00 uur): Heracles Almelo heeft de laatste tijd een goede vorm te pakken met overwinningen tegen Almere en De Graafschap. FC Utrecht daarentegen heeft een wisselvallige reeks achter de rug. Het belooft een spannende ontmoeting te worden in de Eredivisie.

De Graafschap - FC Emmen (20:00 uur): In de Keuken Kampioen Divisie treffen De Graafschap en FC Emmen elkaar. Beide teams zijn op zoek naar een broodnodige overwinning om hun positie op de ranglijst te verbeteren.

FC Den Bosch - TOP Oss (20:00 uur): FC Den Bosch ontvangt TOP Oss in een duel dat altijd garant staat voor spektakel.

FC Eindhoven - SC Cambuur (20:00 uur): FC Eindhoven neemt het op tegen SC Cambuur. Eindhoven wil de goede lijn van hun laatste overwinning voortzetten, terwijl Cambuur aansluiting met plek twee wilt behouden.

Sheffield United - Hull City (20:00 uur): In de EFL Championship staat Sheffield United tegenover Hull City. Beide teams zijn in goede vorm en strijden om de punten in deze Engelse clash.

Voetbal op TV

18:30 uur: 1. FC Magdeburg - Eintracht Braunschweig, Viaplay - live verslag van het 2. Bundesliga-duel

18:30 uur: Juventus Vrouwen - Internazionale Vrouwen, DAZN - live verslag van het Serie A Women-duel

18:30 uur: SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Kaiserslautern, Viaplay - live verslag van het 2. Bundesliga-duel

19:00 uur: FC Viktoria Koln - Waldhof Mannheim, DFB Play - live verslag van het 3. Liga-duel

20:00 uur: De Graafschap - FC Emmen, Star Channel - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20:00 uur: FC Den Bosch - TOP Oss, ESPN 4 - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20:00 uur: FC Volendam - MVV Maastricht, ESPN 3 - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20:00 uur: Heracles Almelo - FC Utrecht, ESPN 2 - live verslag van het Eredivisie-duel

20:30 uur: VfL Wolfsburg - Holstein Kiel, Viaplay - live verslag van het Bundesliga-duel

20:45 uur: AJ Auxerre - AS Saint-Etienne, Viaplay - live verslag van het Ligue 1-duel

21:00 uur: Sheffield United - Hull City, Viaplay - live verslag van het EFL Championship-duel

21:00 uur: UD Las Palmas - CA Osasuna, Ziggo Sport 2 - live verslag van het Primera Division-duel

Vandaag jarig

Pepijn Lijnders: 🎈 De Nederlandse voetbaltrainer Pepijn Lijnders viert vandaag zijn 42e verjaardag. Hij is bekend van zijn werk als assistent-trainer bij Liverpool FC.

Boy Waterman: 🎂 De Nederlandse-Surinaamse doelman Boy Waterman blaast vandaag 41 kaarsjes uit. Hij heeft een rijke carrière achter de rug bij diverse clubs.

Jordy van Wijk: 🎉 De Nederlandse voetballer Jordy van Wijk viert vandaag zijn 41e verjaardag. Hij heeft zijn sporen verdiend in het Nederlandse voetbal.

Silvan Inia: 🎈 De Nederlandse voetballer Silvan Inia viert vandaag zijn 56e verjaardag. Hij is bekend van zijn tijd bij diverse clubs in Nederland.

Thomas Verheydt: 🎂 De Nederlandse voetballer Thomas Verheydt viert vandaag zijn 33e verjaardag. Hij is een bekende naam in de Keuken Kampioen Divisie.