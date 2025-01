Spoorboekje: Spannende duels in de Keuken Kampioen Divisie en meer

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op maandag 27 januari 2025.

Vandaag staan er enkele interessante wedstrijden op het programma, met name in de Keuken Kampioen Divisie. FC Den Bosch neemt het op tegen Jong FC Utrecht en Jong PSV speelt tegen VVV-Venlo. Daarnaast zijn er ook internationale duels te volgen, zoals Burnley tegen Leeds United in de EFL Championship en Alavés tegen Celta de Vigo in de Primera Division. Mis het niet!

Wedstrijden

Artikel gaat verder onder video

FC Den Bosch - Jong FC Utrecht (20:00 uur): FC Den Bosch hoopt hun recente overwinning op TOP Oss een goed vervolg te geven tegen Jong FC Utrecht. De bezoekers hebben het moeilijk gehad met een recente nederlaag tegen Roda. Kan Den Bosch hiervan profiteren?

Jong PSV - VVV-Venlo (20:00 uur): Jong PSV zal zich willen herpakken na een zware nederlaag tegen Jong Ajax. VVV-Venlo daarentegen verkeert in goede vorm met een recente overwinning op Telstar. Wie trekt er aan het langste eind?

Burnley - Leeds United (21.00 uur): In de EFL Championship staat een boeiend duel op het programma tussen Burnley en Leeds United. Beide teams hebben recent goede resultaten behaald en zullen strijden voor de overwinning.

Alavés - Celta de Vigo (21.00 uur): In de Spaanse Primera Division neemt Alavés het op tegen Celta de Vigo. Beide teams hebben wisselende resultaten behaald in hun laatste wedstrijden, wat deze ontmoeting extra spannend maakt.

Voetbal op TV

20:00 uur: FC Den Bosch - Jong FC Utrecht, ESPN - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20:00 uur: Jong PSV - VVV-Venlo, ESPN 2 - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20:40 uur: FC Annecy - Dunkerque, Viaplay - live verslag van het Ligue 2-duel

21:00 uur: Burnley - Leeds United, Viaplay - live verslag van het EFL Championship-duel

21:00 uur: Deportivo Alaves - Celta de Vigo, Ziggo Sport - live verslag van het Primera Division-duel

Vandaag jarig

Pascal Jansen: 🎉 De Nederlandse voetbaltrainer Pascal Jansen viert vandaag zijn 52e verjaardag. Gefeliciteerd!

Ricky van Wolfswinkel: 🎈 De Nederlandse voetballer Ricky van Wolfswinkel is vandaag jarig. Hij wordt 36 jaar. Van harte gefeliciteerd!