Analistentafel verbijsterd na Klassieker: 'Het kan allemaal! Je denkt soms dat je gek bent'

De analisten van ESPN begrijpen weinig van de strafschop die Ajax zondagmiddag kreeg toegekend in de wedstrijd tegen Feyenoord. Zij menen dat een overtreding van Dávid Hancko op Wout Weghorst werd begaan buiten het strafschopgebied, maar volgens Danny Makkelie en videoscheidsrechter Rob Dieperink gebeurde het binnen de zestien.

De penalty werd toegekend bij een 1-1 stand in de tweede helft. Hancko haalde Weghorst neer, die op weg was richting het doel van Timon Wellenreuther. Na het initiële contact (buiten de zestien) was er nog een tweede contactmoment (binnen de zestien), toen de voeten van Hancko en Weghorst elkaar raakten. Dat contact ging echter vooral uit van Weghorst: zijn voet bewoog richting die van de verdediger.

Artikel gaat verder onder video

De arbitrage boog zich lang over het moment. Als de overtreding binnen de zestien werd gemaakt, dan zou Hancko een gele kaart krijgen en een penalty tegen. Was het buiten de zestien, dan volgde rood en een vrije trap. Uiteindelijk oordeelde de arbitrage dat de overtreding binnen de lijnen was. Uiteindelijk pakte het gunstig uit voor Feyenoord, want Timon Wellenreuther stopte de penalty van Weghorst en de Rotterdammers bleven met elf man op het veld. Toch wist Ajax de wedstrijd met 2-1 te winnen.

© ESPN. Het tweede contactmoment, dat lijkt te hebben geleid tot de penalty

“Hij raakt hem eigenlijk buiten de zestien”, oordeelt analist Karim El Ahmadi. “Wel vind ik dat Hancko daar mee moet lopen met Weghorst en niet naar de grond moet gaan.” Kees Kwakman stelt: “We hadden het idee dat hij erbuiten werd neergelegd. Binnen de zestien haalt Hancko zijn voet nog wel omhoog. Die tweede touch is gezien als overtreding. Ik snap er niks van.”

Volgens Perez is de overtreding ‘natuurlijk’ buiten de zestien begaan. “Maar ja, kan allemaal!”, luidt zijn cynische reactie. “De VAR heeft er heel lang naar gekeken.” Het tweede contactmoment was volgens Perez geen overtreding. “Dat is Weghorst die tegen de voet van Hancko loopt. Dat vind ik geen overtreding. De scheidsrechters en de VAR brengen ons ook aan het twijfelen. Je denkt soms dat je gek bent.”

Wat had Danny Makkelie moeten doen? Laden... 8.4% Penalty voor Ajax, rood voor Hancko 4.9% Penalty voor Ajax, geel voor Hancko 1% Penalty voor Ajax, geen kaart voor Hancko 28.6% Vrije trap voor Ajax, rood voor Hancko 25% Vrije trap voor Ajax, geel voor Hancko 10.8% Vrije trap voor Ajax, geen kaart voor Hancko 21.3% Doorspelen 832 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord krijgt na laatste fluitsignaal nog een trap na in Johan Cruijff ArenA

De supporters van Ajax delen een steekje uit aan Feyenoord na de Klassieker.