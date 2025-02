Anke de Jong onthult grote droom over Ajax

Anke de Jong droomt ervan om in de toekomst werkzaam te zijn bij Ajax. De hoofdredacteur van modeblad Elle ziet een commerciële directiefunctie wel zitten, vertelt ze in een interview met Het Parool.

De Jong groeide weliswaar op in Friesland, maar verhuisde op haar zestiende naar Amsterdam en beschrijft Ajax als haar 'grote liefde'. Ze opent binnenkort een café in De Pijp en spreekt openlijk haar ambitie uit om later in het leven aan de slag te gaan in de Johan Cruijff ArenA.

Artikel gaat verder onder video

“Ik zou het zo leuk vinden om in de directie te komen, als marketing director of commercieel directeur”, vertelt de 37-jarige journalist. “Het mooie aan Ajax vind ik dat de hele stad uitloopt als ze spelen. En niet alleen vrouwen, wat toch mijn grootste doelgroep is bij Elle, maar jong, oud, rijk, arm, dik, dun, mannen, en ook vrouwen.”

“Ik zou dat merk nog veel meer willen uitbouwen”, vervolgt De Jong. “Meer focus op de merchandise, zodat mensen over de hele wereld een pet van Ajax dragen en niet alleen van de Yankees.”