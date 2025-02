De meest gestreamde sporten van 2024: Welke competities domineren online?

Het zal niemand verbazen: voetbal blijft de meest gestreamde sport ter wereld. Met competities als de Premier League, La Liga, Bundesliga en de Champions League trekken livestreams miljoenen kijkers per wedstrijd. Vooral platforms zoals Viaplay, DAZN en ESPN hebben de rechten voor grote competities en bieden uitgebreide dekking. Dit inclusief analyses en interviews. In 2024 zagen we ook een enorme toename in populariteit van de Saudi Pro League. Dat was dankzij de komst van supersterren zoals Cristiano Ronaldo en Karim Benzema. Hierdoor is de vraag naar streams van deze competitie flink gestegen. Vooral in Azië en het Midden-Oosten.

Formule 1 blijft groeien

Naast voetbal blijft Formule 1 een van de meest gestreamde sporten ter wereld. De serie Drive to Survive heeft de sport populairder dan ooit gemaakt. Vooral in de VS. F1TV, de officiële streamingdienst van de sport, biedt exclusieve camera-hoeken, teamradio’s en diepgaande analyses. Dit maakt het voor fans nog aantrekkelijker om races online te volgen. Ook MotoGP en IndyCar doen het goed, vooral in markten waar autosport al jaren een sterke fanbase heeft. Met de spectaculaire prestaties van Max Verstappen en de strijd tussen topteams als Red Bull, Ferrari en Mercedes, blijven kijkcijfers elk jaar stijgen.

Stream zonder beperkingen: zo pak je het aan

Niet alle sportstreams zijn overal altijd beschikbaar. Sommige competities zijn alleen te bekijken via specifieke zenders of streamingdiensten. En die kunnen geblokkeerd zijn in bepaalde landen. Hier komt een VPN (Virtual Private Network) goed van pas. Heb je er eenmaal eentje? Dan kun je je IP-adres veranderen. En zo kun je toegang krijgen tot streams die normaal gesproken niet beschikbaar zijn in jouw regio. Dit betekent dat je bijvoorbeeld een F1-race kunt volgen via een gratis buitenlandse stream. Of een Premier League-wedstrijd kunt bekijken via een Britse dienst. Let er wel op dat niet alle streamingsplatformen het gebruik toestaan, dus check altijd de voorwaarden voordat je een abonnement afsluit.

Amerikaanse sporten groeien wereldwijd

Ook Amerikaanse sporten blijven terrein winnen in de streamingswereld. De NFL (American football), NBA (basketbal) en MLB (honkbal) trekken steeds meer internationale kijkers. Dit komt deels door de betere online toegankelijkheid via platforms zoals NFL Game Pass en NBA League Pass. Vooral de NBA heeft een enorme wereldwijde fanbase. Dit is mede dankzij supersterren als LeBron James en Victor Wembanyama. Er zijn steeds meer live-uitzendingen op social media en highlights die overal opduiken. En zo is het makkelijker dan ooit om deze competities te volgen. Waar je ook bent.