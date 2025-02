Bekende acteur (20) betrokken bij vechtpartij bij amateurwedstrijd

Het is zaterdagmiddag bij een amateurwedstrijd tussen het eerste elftal van Amstelveen Heemraad en SDZ flink uit de hand gelopen. De doelman van de Amsterdamse club SZD is na afloop van het duel op het veld aangevallen door drie mannen. De politie pakte naar aanleiding van dit incident een 20-jarige uit Amstelveen op. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Reality FBI gaat het om Marouane M., bij velen bekend om zijn rol in de Nederlandse hitserie Mocro Maffia.

Een ooggetuige, die graag anoniem wil blijven, vertelt in gesprek met De Telegraaf dat het een 'leuke wedstrijd' was, zonder rode kaarten en opstootjes. De scheidsrechter zag ook geen aanleiding om de wedstrijd stil te leggen. Maar na het laatste fluitsignaal ging het dus mis. SDZ stevende na drie kwartier voetballen af op een overwinning, maar gaf in de tweede helft een 0-2 voorsprong uit handen. Dat zijn ploeg uiteindelijk met 3-2 verloor, zou tot frustratie bij de doelman hebben geleid. Dat vertelt een toeschouwer genaamd Ruud Schekermans althans. “Na afloop liepen drie jongens langs het hek. Zij riepen wat naar de doelman, die een van die gasten een douw gaf. Daarop klommen zij over het hek en stortten ze zich met z’n drieën op hem. Hij kreeg heel wat klappen”, zo klinkt het.

De jongens zouden de doelman hebben ‘bewerkt’ met een helm. “De voetballers van de twee spelende clubs sprongen tussen de doelman en de drie aanvallers. Terwijl de keeper groggy op de grond lag, maakten de jongens zich uit de voeten, meldt de anonieme ooggetuige. Begeleiders en voetballers kwamen op het veld om de boel te sussen, wat nog heel wat duw- en trekwerk kostte”, zo schrijft De Telegraaf. Schekermans schatte de jongens van de aanval in tussen de vijftien en achttien jaar oud. Hij vertelt dat de politie met drie auto’s en een busje uitrukte. “Ook kwam er een ambulance. Ze probeerden de doelman te laten lopen, maar hij zakte na een meter of tien weer in elkaar.

Henk Hoeksema, voorzitter van Amstelveen Heemraad, laat weten dat de sluitpost op eigen krachten het complex heeft verlaten ‘na een controle van de medische diensten’. De politie heeft een 20-jarige jongen uit Amstelveen opgepakt. Hij zat zondagavond nog vast. Volgens Reality FBI gaat het dus om de acteur Marouane M., die een hoofdrol vertolkt in Mocro Maffia. Het kanaal baseert zich op ‘veel bronnen’ en heeft navraag gedaan bij het management van M. “Wij ontkennen noch bevestigen het”, zo luidt de reactie. “Wat de vermeende rol van Marouane M. was, is niet bekend, maar volgens veel bronnen is hij de 20-jarige aangehouden verdachte. Zijn management heeft dit vooralsnog niet ontkend”, zo klinkt het nogmaals.

Update 14.07 uur: verdachte blijkt inderdaad acteur van Mocro Maffia te zijn

De man die naar aanleiding van het incident bij de hierboven genoemde amateurwedstrijd is opgepakt door de politie, blijkt inderdaad de 20-jarige Marouane M. te zijn. De acteur van onder meer Mocro Maffia deelt op zijn eigen Instagram een statement namens zijn management. “Marouane heeft zich afgelopen zaterdagavond zelf gemeld op het politiebureau vanwege zijn betrokkenheid, maar wil wel benadrukken dat het verhaal anders is dan dat er in de media wordt geschetst”, zo klinkt het. Zo zou de ‘aangever’, waarmee zeer waarschijnlijk de doelman van SDZ wordt bedoeld, ‘de eerste klap’ hebben uitgedeeld aan een andere betrokkene. “Vervolgens heeft de aangever nog een tweede persoon belaagd, voordat hij Marouane vastpakte. Marouane heeft zich enkel verweerd tegen deze aanval.”

De politie zou in het bezit zijn van camerabeelden. Volgens het management van M. is het onderzoek maandagmiddag nog in volle gang. “Marouane heeft vertrouwen in het onderzoek van de politie en zal op een later moment inhoudelijk reageren. Marouane overweegt zelf ook om aangifte te doen”, zo klinkt het.