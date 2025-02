Twente speelt Europese uitschakeling van zich af tegen NEC, Kuipers kroont zich met twee doelpunten tot absolute held

FC Twente heeft de vervelende nasmaak uit het Europa League-duel van afgelopen donderdag (5-2 verlies bij Bodo/Glimt) weggespoeld met een 2-0 overwinning op NEC. De thuisploeg speelde niet groots, maar hield de punten wel in De Grolsch Veste.

Na de pijnlijke uitschakeling in Europa tegen Bodo/Glimt was Twente er veel aan gelegen om het gat met concurrenten Feyenoord, AZ en FC Utrecht te verkleinen. De thuisploeg begon echter wat afwachtend aan het duel en NEC kreeg via Sami Ouaissa een eerste kansje. Daarna speelde Twente zich steeds meer in de wedstrijd. De ploeg van Joseph Oosting speelde niet groots, maar kon na 19 minuten wel juichen. Een voorzet van Michel Vlap werd door Gustaf Lagerbielke tegendraads ingeknikt, waarna Bas Kuipers het laatste zetje gaf.

In het restant van de eerste helft kregen de toeschouwers in Het Grolsch Veste weinig mogelijkheden te zien. Twente leek genoegen te nemen met de 1-0 voorsprong, terwijl NEC geen mogelijkheden kon creëren. Vlak voor rust leverde Ouaissa nog een schot na een gevaarlijke dribbel, maar die belandde ruim naast. De thuisploeg ging daardoor met een goed gevoel rusten.

NEC kwam goed uit de kleedkamers. De uitploeg kwam er meerdere keren gevaarlijk uit en leek na zes minuten spelen een penalty te krijgen. Max Bruns kreeg de bal tegen zijn arm, maar na ingrijpen van de VAR besloot Danny Makkelie toch geen strafschop toe te kennen. De arbiter vond de terugtrekkende beweging genoeg reden om Twente te besparen. De Nijmeegse formatie ging vervolgens verder met aanvallen en kende enkele gevaarlijke momenten voor het doel van Lars Unnerstall.

Het was aan de thuisploeg af te zien dat er wat krachten verloren waren gegaan in de Europa League-wedstrijd in Noorwegen. De thuisploeg had moeite met het creëren van kansen en strompelde als het ware naar het eindsignaal. Het was dan ook een grote opluchting voor de supporters en de selectie toen Kuipers tien minuten voor tijd zijn tweede binnenschoot. Een voorzet bleef wat hangen, waarna Van Wolfswinkel een actie inzette. Hij gaf de bal opnieuw voor, en via een speler van NEC belandde deze voor de voeten van de linksback. De 2-0 inschieten was voor hem een koud kunstje.