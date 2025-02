Twente maakt geen fout en verslaat ook ploeg in vorm RKC door prachtgoal Lammers

FC Twente heeft zondagmiddag geen fout gemaakt in het Eredivisieduel tegen RKC Waalwijk. In een vermakelijke wedstrijd werd de revelatie van 2025 met 2-0 over de knie gelegd.

FC Twente sprong goed uit de startblokken. De ploeg uit Enschede zette gelijk druk op het doel van RKC en creëerde enkele halve kansen. De Waalwijkers konden daar vrij weinig tegenover stellen en moesten lijdzaam toezien toen uiteindelijk de 1-0 viel. Dat was een fraai doelpunt: een strakke pass van Bart van Rooij werd door Sam Lammers magistraal aangenomen, waardoor de spits meteen ruimte voor zichzelf maakte. Hij kapte nog een tegenstander uit, waarna hij de bal tegendraads langs Jeroen Houwen chipte.

RKC vocht zich daarna iets meer in de wedstrijd en kreeg enkele kleine mogelijkheden. Zo vuurde Richonell Margaret verdekt op doel en kreeg Mohamed Ihattaren nog een mooie kans vanaf zestien meter. Toch was het heel logisch geweest als Twente bij rust met 2-0 voor had gestaan. Als Lammers de bal tijdens een counter goed had meegegeven aan Daan Rots, had de buitenspeler oog-in-oog met de keeper gestaan. Lammers gaf echter een veel te harde bal, waardoor de ruststand 1-0 bleef.

Artikel gaat verder onder video

De tweede helft was een stuk vermakelijker dan de eerste. Via Ihattaren en Margaret kregen de bezoekers aardig wat mogelijkheden, zeker eerstgenoemde had meer uit die kansen moeten halen. De wedstrijd ging wat vaker over en weer en ook Twente kreeg wat kansjes. De thuisploeg leek in de 70e minuut het duel in het slot te gooien door een doelpunt van Lammers, maar de spits had iets eerder buitenspel gestaan. Twente drukte nog wat meer door en schoot uiteindelijk wel de 2-0 binnen. Een matige pass van RKC-kant leverde de thuisploeg balbezit op, waarna Naci Ünüvar de bal voorslingerde. Taylor Booth controleerde met de borst, waarna Sem Steijn de kans afpakte en fraai binnenschoot. RKC zou in de blessuretijd nog een keer op de paal schieten, maar een doelpunt leverde dat niet op. De 2-0 haalde ook voor het grootste deel de angel uit de Waalwijkse aanvalsdrang.

Door de overwinning komt FC Twente dichterbij Feyenoord, AZ en FC Utrecht. RKC blijft in de gevarenzone, maar zal niet op een resultaat vandaag (zondag) hebben gerekend. De Waalwijkers zullen vooral naar de volgende duels kijken om opnieuw punten te pakken.