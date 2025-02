Feyenoord-parel imponeert Boskamp en Van der Gijp: 'Een waanzinnig talent'

Jan Boskamp en Nicky van der Gijp zijn laaiend enthousiast over de ontwikkeling van . De achttienjarige rechtsback van Feyenoord vervangt de geblesseerden Bart Nieuwkoop en Jordan Lotomba dusdanig goed, dat het duo er volgens Van der Gijp 'niet meer in gaat komen als ze straks weer fit zijn'.

Feyenoord nam Read in 2023 transfervrij over van FC Volendam. De talentvolle verdediger werd dit seizoen niet ingeschreven voor de competitiefase van de Champions League, maar door de blessures van Nieuwkoop en Lotomba bleek dat achteraf een ongelukkig besluit. In de tussenronde van het miljardenbal maakte Read grote indruk in het tweeluik met AC Milan. De rode kaart die hij na afloop van de return ontving wordt dan ook gezien als een flinke domper voor Feyenoord, dat echter bij de UEFA in beroep gaat tegen die sanctie.

LEES OOK: ‘Read mist heenwedstrijd achtste finale, ongeacht beroep Feyenoord’

Artikel gaat verder onder video

Boskamp buigt zich in de podcast Boskamp en Kleine Gijp over de aanhoudende blessureproblemen waar Feyenoord al het hele seizoen mee geconfronteerd wordt. "Er zijn jongens bij die niet meer gaan veranderen. Die blijven blessuregevoelig. Wat ga je daarmee doen? Ga je met hen verder? Justin, Trauner, Stengsie, Bartje. Bij Bartje is nog het gekste dat hij in België nooit geblesseerd was. Hij heeft alle wedstrijden gespeeld", merkt het Feyenoord-icoon op. "Voordat hij wegging bij Feyenoord had hij hetzelfde probleem. Misschien dat dat toch te maken heeft met de druk. Je wordt bij Feyenoord veel meer in de gaten gehouden, de meningen zijn anders", vermoedt Boskamp.

'Nieuwkoop en Lotomba komen er niet meer in bij Feyenoord'

"Nou moet ik zeggen dat Nieuwkoop en Lotomba er niet meer in gaan komen als ze straks weer fit zijn", merkt Van der Gijp op. "Natuurlijk jongen!", reageert Boskamp. "Je kan dat mannetje er toch niet uithalen?", klinkt het enthousiast over de ontwikkeling van Read. "Het is echt een waanzinnig talent", beaamt Van der Gijp.

