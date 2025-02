Jutta Leerdam ziet wereldberoemde vriend afgaan in interview, na vraag over voetbal

Jake Paul, de wereldberoemde vriend van topschaatser Jutta Leerdam, beschikt over bijzonder weinig voetbalkennis. De influencer/bokser werd geïnterviewd door 433 en kreeg de vraag wie zijn favoriete Nederlandse voetballer aller tijden is, maar blunderde vervolgens gigantisch.

Paul en Leerdam kregen in 2023 een relatie, maar de topschaatster heeft haar Amerikaanse vriend bepaald nog géén kennis over de Nederlandse sportgeschiedenis mee gegeven. De bokser droop bijzonder hard af toen hij een vraag kreeg van voetbalmedium 433. Het platform vroeg zich af wie Paul’s favoriete Nederlandse voetballer aller tijden is.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Noa Vahle walgt van meest besproken koppel van Nederland: 'Ik vind het verschrikkelijk'

“Ik weet niet eens of ik er één kan noemen, om eerlijk te zijn”, begint Paul. De presentator probeert de Amerikaan vervolgens te helpen door de naam van Johan Cruijff te noemen, maar er gaat nog steeds geen belletje rinkelen. “Ik krijg boze blikken. Als je het aan de gemiddelde Amerikaan vraagt dan weten ze het ook niet”, vervolgt de influencer.

De wereldberoemde man moet Leerdam appen: “Ze zegt dat ze geen favoriet heeft. Maar ze zegt wel dat Johan het meest iconisch is”, laat hij lezen. Bekijk het hele fragment hieronder:

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Arne Slot arriveert bij PSV en krijgt een zeer ongebruikelijke ontvangst

Er gebeurt iets opvallends in het Philips Stadion, als Arne Slot vlak voor PSV - Liverpool het veld betreedt.