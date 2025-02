Spoorboekje: Ajax en NEC in actie, Engelse kraker tussen Tottenham en Manchester United

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op zondag 16 februari 2025.

Vandaag staat er een spannende dag vol voetbal op het programma. Ajax neemt het op tegen Heracles Almelo in de Eredivisie, terwijl NEC het thuis opneemt tegen Almere City FC. In de Premier League is er een kraker tussen Tottenham Hotspur en Manchester United. Verder zijn er interessante wedstrijden in de Serie A en de Bundesliga. Kortom, een dag vol voetbalactie op tv.

Wedstrijden

Artikel gaat verder onder video

Ajax - Heracles Almelo (16.45 uur): Ajax is in goede vorm en zal proberen hun sterke reeks voort te zetten tegen Heracles Almelo. De Amsterdammers willen hun positie in de top van de Eredivisie verstevigen.

NEC - Almere City FC (12.15 uur): NEC ontvangt Almere City FC in een belangrijke wedstrijd voor beide teams. NEC wil zich herstellen van hun recente nederlaag tegen Groningen, terwijl Almere City FC hoopt een tweede uitzege op rij te boeken.

Tottenham Hotspur - Manchester United (17.30 uur): Een absolute kraker in de Premier League. Beide clubs maken een teleurstellend seizoen door en staan als nummer veertien (United) en vijftien (Spurs) van de Premier League tegenover elkaar.

Vitesse - De Graafschap (12.15 uur): In de Keuken Kampioen Divisie staat de Gelderse derby op het programma. Vitesse wil hun goede vorm behouden tegen De Graafschap, dat vecht voor een plek in de play-offs.

Fiorentina - Como (12.30 uur): In de Serie A neemt Fiorentina het op tegen Como. De thuisploeg hoopt met een overwinning mee te blijven strijden om een startbewijs voor de Champions League.

Voetbal op TV

12.00 uur: Deportivo de La Coruña Vrouwen - Atletico Madrid Vrouwen, DAZN - live verslag van het Liga F-duel

12.15 uur: NEC Nijmegen - Almere City FC, ESPN 2 - live verslag van het Eredivisie-duel

12.15 uur: Vitesse - De Graafschap, ESPN - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

12.30 uur: ACF Fiorentina - Como 1907, Ziggo Sport 2 - live verslag van het Serie A-duel

13.30 uur: 1. FC Nürnberg - SSV ULM 1846, Viaplay - live verslag van het 2. Bundesliga-duel

13.30 uur: Arsenal F.C. Vrouwen - Tottenham Hotspur Vrouwen, Ziggo Sport - live verslag van het FA WSL-duel

13.30 uur: FC Schalke 04 - Karlsruher SC, Viaplay - live verslag van het 2. Bundesliga-duel

14.00 uur: RCD Espanyol - Athletic Bilbao, Ziggo Sport - live verslag van het Primera Division-duel

14.30 uur: FC Twente - RKC Waalwijk, ESPN 3 - live verslag van het Eredivisie-duel

14.30 uur: PEC Zwolle - sc Heerenveen, ESPN - live verslag van het Eredivisie-duel

15.00 uur: Liverpool F.C. - Wolverhampton Wanderers, Viaplay - live verslag van het Premier League-duel

15.00 uur: Montpellier HSC - Olympique Lyonnais, Viaplay - live verslag van het Ligue 1-duel

15.00 uur: Udinese - Empoli FC, Ziggo Sport 2 - live verslag van het Serie A-duel

15.30 uur: SV Werder Bremen - TSG 1899 Hoffenheim, Viaplay - live verslag van het Bundesliga-duel

16.00 uur: Barcelona Vrouwen - Madrid CFF Vrouwen, DAZN - live verslag van het Liga F-duel

16.15 uur: Real Valladolid - Sevilla FC, Ziggo Sport - live verslag van het Primera Division-duel

16.40 uur: VfL Wolfsburg Vrouwen - Frankfurt Vrouwen, Viaplay - live verslag van het Frauen-Bundesliga-duel

16.45 uur: AFC Ajax - Heracles Almelo, ESPN 2 - live verslag van het Eredivisie-duel

16.45 uur: Excelsior - Helmond Sport, ESPN - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

17.15 uur: Le Havre AC - OGC Nice, Viaplay - live verslag van het Ligue 1-duel

17.15 uur: RC Lens - RC Strasbourg, Viaplay - live verslag van het Ligue 1-duel

17.30 uur: Eintracht Frankfurt - Holstein Kiel, Viaplay - live verslag van het Bundesliga-duel

17.30 uur: Tottenham Hotspur F.C. - Manchester United, Viaplay - live verslag van het Premier League-duel

18.00 uur: Parma - AS Roma, Ziggo Sport 2 - live verslag van het Serie A-duel

18.00 uur: Real Madrid Vrouwen - FC Levante Badalona, DAZN - live verslag van het Liga F-duel

18.30 uur: R. Charleroi S.C. - R.S.C. Anderlecht, Ziggo Sport - live verslag van het Jupiler Pro League-duel

19.30 uur: 1. FC Heidenheim - 1. FSV Mainz 05, Viaplay - live verslag van het Bundesliga-duel

19.45 uur: Manchester City F.C. Vrouwen - Liverpool Vrouwen, Ziggo Sport 5 - live verslag van het FA WSL-duel

20.45 uur: Juventus - Internazionale, Ziggo Sport - live verslag van het Serie A-duel

20.45 uur: Stade Rennais FC - Lille OSC, Viaplay - live verslag van het Ligue 1-duel

21.00 uur: Real Betis - Real Sociedad, Ziggo Sport 2 - live verslag van het Primera Division-duel

Jarig op 16 februari

Ron Vlaar: 🎈 Vandaag, 16 februari, viert oud-voetballer Ron Vlaar zijn 40e verjaardag!

Diego Godín: 🎂 De Uruguayaans voetballer Diego Godín is vandaag 39 jaar geworden.

Milko Djurovski: 🎉 De Rookmagiër, oud-speler van FC Groningen en SC Cambuur, blaast vandaag 63 kaarsjes uit.

Erik Regtop: 🎈 De Nederlandse oud-voetballer Erik Regtop is vandaag 57 jaar geworden.