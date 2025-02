Spoorboekje: Ajax in actie in de Europa League, AZ ontvangt Galatasaray

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op donderdag 13 februari 2025.

Vandaag staan er spannende wedstrijden op het programma in de Europa League. Ajax neemt het op tegen Union Sint-Gillis, terwijl AZ het thuis opneemt tegen Galatasaray. Ook FC Twente komt in actie tegen FK Bodø/Glimt. Kortom, een dag vol Europese voetbalactie voor de Nederlandse clubs.

Wedstrijden

Union Sint-Gillis - Ajax (18:45 uur): Ajax reist af naar België voor een spannende ontmoeting met Union Sint-Gillis. De Amsterdammers zijn in goede vorm na recente overwinningen en hopen hun Europese campagne succesvol voort te zetten.

AZ - Galatasaray (21:00 uur): In Alkmaar ontvangt AZ het Turkse Galatasaray. Na een wisselvallige reeks resultaten is AZ vastberaden om voor eigen publiek een goed resultaat neer te zetten.

FC Twente - FK Bodø/Glimt (21:00 uur): FC Twente speelt thuis tegen het Noorse FK Bodø/Glimt. De Tukkers willen hun sterke thuisvorm voortzetten en de volgende ronde bereiken.

Voetbal op TV

16:00 uur: Real Madrid U19 - Borussia Dortmund U19, Ziggo Sport 3 - liveverslag van de UEFA Youth League

18:45 uur: FC Midtjylland - Real Sociedad, Ziggo Sport 5 - liveverslag van de Europa League

18:45 uur: Fenerbahçe - Anderlecht, Ziggo Sport 3 - liveverslag van de Europa League

18:45 uur: Ferencváros - Viktoria Plzen, Ziggo Sport 6 - liveverslag van de Europa League

18:45 uur: Union Sint-Gillis - Ajax, Ziggo Sport - liveverslag van de Europa League

21:00 uur: AZ - Galatasaray, Ziggo Sport - liveverslag van de Europa League

21:00 uur: FC Porto - AS Roma, Ziggo Sport 5 - liveverslag van de Europa League

21:00 uur: FC Kopenhagen - Heidenheim, RTL - liveverslag van de UEFA Conference League

21:00 uur: FC Twente - FK Bodø/Glimt, Ziggo Sport 3 - liveverslag van de Europa League

21:00 uur: PAOK Saloniki - FCSB, Ziggo Sport 6 - live verslag van de Europa League

21:00 uur: Port Vale - Notts County, Viaplay - live verslag van de EFL League Two

Vandaag jarig

Hedwiges Maduro: 🎉 De voormalig Nederlands international en voormalig trainer van Almere City viert vandaag zijn 40e verjaardag.

Eljero Elia: 🎈 De Nederlandse vleugelaanvaller, bekend van zijn tijd bij onder andere Feyenoord en het Nederlands elftal, wordt vandaag 38 jaar.

Kevin Strootman: 🎂 De ervaren middenvelder, die onder andere voor AS Roma en het Nederlands elftal speelde, viert vandaag zijn 35e verjaardag.

Memphis Depay: 🎉 De sterspeler van het Nederlands elftal en Atlético Madrid wordt vandaag 31 jaar.

Rafael Márquez: 🎈 De voormalig Mexicaans international (147 interlands) viert vandaag zijn 46e verjaardag.

Pierluigi Collina: 🎂 De voormalig topscheidsrechter uit Italië blaast vandaag 65 kaarsjes uit.