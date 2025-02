Spoorboekje: AZ in de KNVB Beker en Liverpool tegen Tottenham

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op donderdag 6 februari 2025.

Vandaag staan er enkele spannende wedstrijden op het programma. AZ neemt het in de KNVB Beker op tegen Quick Boys, terwijl Liverpool in de League Cup Tottenham Hotspur ontvangt. Verder zijn er interessante duels in de Copa del Rey en Serie A. Zorg dat je niets mist van deze voetbalavond!

Wedstrijden

AZ - Quick Boys (20.00 uur): AZ speelt vanavond in de KNVB Beker tegen Quick Boys. Na een wisselvallige reeks in de competitie is dit een kans voor AZ om vertrouwen te tanken. Quick Boys heeft al voor verrassingen gezorgd in het bekertoernooi en zal proberen dat vanavond opnieuw te doen.

Liverpool - Tottenham Hotspur (21.00 uur): In de League Cup ontvangt Liverpool Tottenham Hotspur. Beide teams zijn in goede vorm, wat een spannende wedstrijd belooft te worden. Liverpool zal willen winnen voor eigen publiek, terwijl Tottenham aast op een plek in de volgende ronde.

Real Sociedad - Osasuna (19.30 uur): In de Copa del Rey neemt Real Sociedad het op tegen Osasuna. Beide teams hebben wisselvallige prestaties laten zien, maar zullen alles geven voor een plek in de volgende ronde.

Fiorentina - Internazionale (20.45 uur): In de Serie A staat een interessante ontmoeting tussen Fiorentina en Internazionale op het programma. Beide teams strijden om belangrijke punten in de competitie.

Valencia - Barcelona (21.30 uur): In de Copa del Rey ontvangt Valencia het sterke Barcelona. Na een eerdere zware nederlaag tegen Barcelona zal Valencia uit zijn op revanche.

Voetbal op TV

19:30 uur: Real Sociedad - Osasuna, Ziggo Sport 3 - live verslag van het Copa del Rey-duel

20:00 uur: AZ - Quick Boys, ESPN - live verslag van het KNVB Beker-duel

20:45 uur: Fiorentina - Internazionale, Ziggo Sport 5 - live verslag van het Serie A-duel

20:45 uur: Antwerp - Anderlecht, Ziggo Sport 2 - live verslag van het Beker van België-duel

21:00 uur: Liverpool - Tottenham Hotspur, Viaplay - live verslag van het League Cup-duel

21:30 uur: Valencia - Barcelona, Ziggo Sport - live verslag van het Copa del Rey-duel

Jarig op 6 februari

Heinz Stuy: 🎈 Vandaag viert oud-doelman Heinz Stuy zijn verjaardag! De voormalig keeper van onder andere Ajax en PSV wordt 80 jaar.

Olaf Lindenbergh: 🎂 Voormalig voetballer Olaf Lindenbergh viert vandaag zijn 51e verjaardag. Hij speelde onder andere voor Ajax en AZ.

Adolfo Valencia: 🎉 De Colombiaanse oud-voetballer Adolfo Valencia viert vandaag zijn 57e verjaardag. Hij was actief in verschillende Europese competities.

Tom IJzerman: 🎈 De Nederlandse voetballer Tom IJzerman viert vandaag zijn 38e verjaardag.

Tommy de Jong: 🎂 De Franse voetballer Tommy de Jong viert vandaag zijn 38e verjaardag.

Marc Pedraza: 🎉 De Spaanse voetballer Marc Pedraza viert vandaag zijn 38e verjaardag.

Eloy Room: 🎈 De Nederlandse doelman Eloy Room viert vandaag zijn 36e verjaardag.