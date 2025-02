Spoorboekje: Feyenoord in actie tegen Almere City en Premier League krakers

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op zaterdag 22 februari 2025.

Vandaag staat er een spannende dag vol voetbal op het programma. Feyenoord neemt het in de Eredivisie op tegen Almere City FC, terwijl in de Premier League Everton het opneemt tegen Manchester United. Ook Arsenal en West Ham United staan tegenover elkaar in een Londense derby. Verder zijn er interessante wedstrijden in de Serie A en La Liga te volgen. Kortom, genoeg om van te genieten voor de voetbalfan!

Wedstrijden

Feyenoord - Almere City FC (20.00 uur): Feyenoord speelt thuis tegen Almere City FC. De Rotterdammers willen hun goede vorm voortzetten en de drie punten in eigen huis houden. Almere City zal proberen te stunten in De Kuip.

Everton - Manchester United (13.30 uur): Een kraker in de Premier League. Everton ontvangt Manchester United in Goodison Park. Beide teams hebben punten nodig om hun ambities in de competitie waar te maken.

Arsenal - West Ham United (16.00 uur): In Londen staat een spannende derby op het programma. Arsenal wil de goede lijn doortrekken, terwijl West Ham United hoopt op een verrassing in het Emirates Stadium.

Torino - AC Milan (18.00 uur): In de Serie A neemt Torino het op tegen AC Milan. Beide teams willen zich bewijzen in deze belangrijke wedstrijd.

Las Palmas - FC Barcelona (21.00 uur): In La Liga reist Barcelona af naar Las Palmas. De Catalanen willen hun positie in de top van de competitie verstevigen.

Voetbal op TV

10.30 uur: Sivasspor vs Konyaspor, Viaplay - liveverslag van het Süper Lig-duel

12.30 uur: Derby County vs Millwall, Viaplay - liveverslag van het Championship-duel

13.30 uur: Everton vs Manchester United, Viaplay - liveverslag van het Premier League-duel

14.00 uur: Deportivo Alavés vs RCD Espanyol, Ziggo Sport 5 - liveverslag van het Primera Division-duel

15.00 uur: Parma vs Bologna, Ziggo Sport 2 - liveverslag van het Serie A-duel

16.00 uur: Arsenal vs West Ham United, Viaplay - liveverslag van het Premier League-duel

18.00 uur: Torino vs AC Milan, Ziggo Sport 2 - liveverslag van het Serie A-duel

20.00 uur: Feyenoord vs Almere City FC, ESPN - liveverslag van het Eredivisie-duel

21.00 uur: Las Palmas vs FC Barcelona, Ziggo Sport - liv verslag van het Primera Division-duel

Jarig op 22 februari

Jan Olde Riekerink: 🎈 Vandaag viert oud-voetballer en voetbaltrainer Jan Olde Riekerink zijn verjaardag!

Brian Laudrup: 🎂 De Deense oud-voetballer Brian Laudrup blaast vandaag ook kaarsjes uit. Gefeliciteerd!

Marc Wilmots: 🎉 De Belgische oud-voetballer en trainer Marc Wilmots is vandaag jarig. Van harte!

Shota Arveladze: 🎈 De Georgische oud-voetballer Shota Arveladze viert vandaag zijn verjaardag. Gefeliciteerd!

Brett Emerton: 🎂 De Australische oud-voetballer Brett Emerton is vandaag jarig. Van harte!

Sergio Romero: 🎉 De Argentijnse doelman blaast vandaag 38 kaarsjes uit!