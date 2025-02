Spoorboekje: Feyenoord tegen AC Milan, Ajax krijgt meer duidelijkheid over Europa League-duel

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op woensdag 12 februari 2025.

Vandaag staan er enkele spannende wedstrijden op het programma. Feyenoord neemt het in de Champions League op tegen het Italiaanse AC Milan, terwijl in de Premier League de Merseyside-derby tussen Everton en Liverpool wordt gespeeld. Daarnaast zijn er nog andere interessante duels te volgen, zoals Club Brugge tegen Atalanta Bergamo in de Champions League. Een dag vol topvoetbal!

Verder hoort Ajax vandaag meer over de speellocatie van het Europa League-duel tegen Union St. Gilloise. Door hevige regen- en sneeuwval is het onduidelijk of er (op normale wijze) gespeeld kan worden in het Koning Boudewijnstadion. Woensdag zal Ajax meer weten over dit belangrijke uitduel.

Wedstrijden

Feyenoord - AC Milan (21:00 uur): Feyenoord ontvangt AC Milan in een spannende Champions League-ontmoeting. Na een wisselvallige reeks resultaten zal Feyenoord hopen op een sterke prestatie tegen de Italiaanse grootmacht. AC Milan verkeert in goede vorm en zal proberen hun ongeslagen reeks voort te zetten.

Everton - Liverpool (20:30 uur): De Merseyside-derby belooft weer een spektakel te worden. Everton heeft thuis een wisselvallige reeks achter de rug, terwijl Liverpool na een nederlaag tegen Plymouth weer op zoek is naar een overwinning. Kunnen The Reds hun stadsrivalen verslaan?

Club Brugge - Atalanta Bergamo (18:45 uur): In de Champions League neemt Club Brugge het op tegen het Italiaanse Atalanta. Beide teams hebben hun laatste wedstrijden met wisselend succes gespeeld, wat deze ontmoeting extra spannend maakt.

Voetbal op TV

16:00 uur: Real Madrid U19 - Borussia Dortmund U19, Ziggo Sport 3 - UEFA Youth League

18:30 uur: Bayern München Vrouwen - Frankfurt Vrouwen, Viaplay - DFB-Pokal Frauen

18:30 uur: Hamburger SV Vrouwen - Mönchengladbach Vrouwen, Viaplay - DFB-Pokal Frauen

18:30 uur: Hoffenheim Vrouwen - VfL Wolfsburg Vrouwen, Viaplay - DFB-Pokal Frauen

18:45 uur: ADO Den Haag Vrouwen - FC Twente Vrouwen, ESPN - Eredivisie Vrouwen

18:45 uur: Club Brugge - Atalanta Bergamo, Ziggo Sport - Champions League

20:30 uur: Everton - Liverpool, Viaplay - Premier League

21:00 uur: AS Monaco - SL Benfica, Ziggo Sport 3 - Champions League

21:00 uur: Celtic - Bayern München, Ziggo Sport 2 - Champions League

21:00 uur: Feyenoord - AC Milan, Ziggo Sport - Champions League

21:00 uur: Sheffield United - Middlesbrough, Viaplay - EFL Championship

Jarig op 12 februari

René Scheuer: 🎉 Luxemburgs voetballer René Scheuer viert vandaag zijn verjaardag.

Hong Myung-bo: 🎈 De Zuid-Koreaanse oud-voetballer Hong Myung-bo is vandaag jarig.

Ioan Sabău: 🎂 De Roemeense oud-voetballer Ioan Sabău viert vandaag zijn verjaardag.

Bryan Roy: 🎉 De Nederlandse oud-voetballer Bryan Roy is vandaag jarig.

Dmitri Loskov: 🎈 De Russische oud-voetballer Dmitri Loskov viert vandaag zijn verjaardag.

Niki Leferink: 🎂 De Nederlandse oud-voetballer Niki Leferink is vandaag jarig.