Spoorboekje: Galatasaray tegen Fenerbahçe en veel wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op maandag 24 februari 2025.

Vandaag staan er enkele interessante wedstrijden op het programma. De Turkse klassieker tussen Galatasaray en Fenerbahçe belooft spektakel, terwijl in de Keuken Kampioen Divisie teams als Helmond Sport en Jong Ajax in actie komen. Ook zijn er internationale wedstrijden te volgen, zoals AS Roma tegen AC Monza in de Serie A. Kortom, een dag vol voetbalactie op tv.

Wedstrijden

Artikel gaat verder onder video

Galatasaray - Fenerbahçe (18:00 uur): De Turkse derby tussen Galatasaray en Fenerbahçe is altijd een garantie voor vuurwerk. Galatasaray heeft nog wat recht te zetten na de uitschakeling door AZ in de tussenronde van de Europa League. Beide teams zijn in de competitie goed op dreef, wat deze ontmoeting extra spannend maakt.

Helmond Sport - FC Emmen (20:00 uur): In de Keuken Kampioen Divisie neemt Helmond Sport het op tegen FC Emmen. Helmond Sport heeft recent goede resultaten geboekt en zal dit willen voortzetten tegen Emmen, dat eveneens wisselvallig presteert.

Jong Ajax - SC Cambuur (20:00 uur): Jong Ajax ontvangt SC Cambuur in een duel dat altijd garant staat voor veel doelpunten. Beide teams hebben aanvallend veel te bieden, wat een aantrekkelijke wedstrijd belooft.

Jong PSV - FC Dordrecht (20:00 uur): Jong PSV hoopt op een overwinning tegen FC Dordrecht om het seizoen een positieve wending te geven. Dordrecht zal echter strijden om de punten mee naar huis te nemen.

AS Roma - AC Monza (20:45 uur): In de Serie A neemt AS Roma het op tegen AC Monza. Roma verkeert in goede vorm en wil de punten in eigen huis houden tegen het stugge Monza.

Voetbal op TV

18:00 uur: Galatasaray - Fenerbahçe, Geen uitzending - Raadpleeg de programmering bij Ziggo voor mogelijkheden via Ziggo Sport Totaal.

20:00 uur: Helmond Sport - FC Emmen, ESPN 2 - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20:00 uur: Jong Ajax - SC Cambuur, ESPN - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20:00 uur: Jong PSV - FC Dordrecht, ESPN 3 - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20:45 uur: AS Roma - AC Monza, Ziggo Sport - live verslag van het Serie A-duel

21:00 uur: Sheffield United - Leeds United, Viaplay - live verslag van het EFL Championship-duel

21:15 uur: FC Porto - Vitória Guimarães, Ziggo Sport 5 - live verslag van het Primeira Liga-duel

Jarig op 24 februari

Denis Law: 🎈 De Schotse voetballegende Denis Law viert vandaag zijn verjaardag. Law is bekend van zijn tijd bij Manchester United en heeft een indrukwekkende carrière achter de rug.

Rafael Gordillo: 🎂 De Spaanse oud-voetballer Rafael Gordillo, bekend van zijn tijd bij Real Betis en Real Madrid, viert vandaag zijn verjaardag.

Wim Balm: 🎉 De Nederlandse oud-voetballer Wim Balm blaast vandaag ook kaarsjes uit. Balm speelde onder andere voor FC Utrecht.

Ruud Heus: 🎈 Oud-voetballer Ruud Heus, die onder andere voor AZ en Feyenoord speelde, viert vandaag zijn verjaardag.

John Veldman: 🎂 De Nederlandse oud-voetballer John Veldman, bekend van zijn tijd bij PSV en Sparta Rotterdam, is vandaag jarig.