Spoorboekje: Heracles en AZ strijden om bekerfinale

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op donderdag 27 februari 2025.

Vandaag wordt bekend wie de tegenstander van Go Ahead Eagles in de finale van de KNVB Beker wordt, als Heracles Almelo en AZ het in de tweede halve finale tegen elkaar opnemen. Daarnaast zijn er interessante duels in de Serie A en de Premier League. Mis ook de live-uitzendingen van deze wedstrijden niet op tv!

Wedstrijden

Heracles Almelo - AZ (20.00 uur): In de KNVB Beker neemt Heracles het op tegen AZ. Heracles rekende in de eerdere ronden onder meer af met NEC en FC Utrecht en droomt van de finale, maar AZ - dat onder meer Ajax uit wist te schakelen - wil natuurlijk precies hetzelfde.

Bologna - AC Milan (20:45 uur): In de Serie A gaat Bologna de strijd aan met AC Milan. Bologna heeft thuis wisselende resultaten behaald, terwijl Milan hoopt hun recente vormdip te doorbreken.

West Ham United - Leicester City (21:00 uur): In de Premier League ontvangt West Ham het bezoek van Leicester City. Beide teams hebben iets goed te maken na recente nederlagen en zullen strijden voor de punten.

Voetbal op TV

20.00 uur: Heracles Almelo - AZ, Star Channel en ESPN - live verslag van het KNVB Beker-duel

20.45 uur: Bologna - AC Milan, Ziggo Sport - live verslag van het Serie A-duel

21:00 uur: West Ham United - Leicester City, Viaplay - live verslag van het Premier League-duel

21:00 uur: Barrow AFC - Carlisle, Viaplay - live verslag van het EFL League Two-duel

Vandaag jarig

John Metgod: 🎉 De voormalig voetballer en trainer John Metgod viert vandaag zijn verjaardag. Hij is 67 jaar geworden.

Jan van Grinsven: 🎈 Oud-doelman Jan van Grinsven blaast vandaag 65 kaarsjes uit.

Otman Bakkal: 🎂 De oud-voetballer Otman Bakkal viert vandaag zijn 40e verjaardag.