Spoorboekje: Deadline Day voor Nederlandse clubs, vanavond eerste kwartfinale KNVB Beker

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op dinsdag 4 februari 2025.

Het is Deadline Day in Nederland. Vandaag krijgen clubs de laatste kans om hun gewenste versterkingen binnen te halen, óf op het laatste moment nog afscheid te nemen van spelers. We houden je uiteraard de hele dag op de hoogte van de laatste deals die worden afgerond.

Daarnaast wordt er ook nog gewoon gevoetbald. Vandaag staat de eerste kwartfinale van de KNVB Beker op het programma, met Heracles Almelo tegen FC Utrecht. Daarnaast zijn er interessante Europese bekerwedstrijden te volgen, zoals VfB Stuttgart tegen FC Augsburg in de DFB-Pokal en Atalanta Bergamo tegen Bologna in de Coppa Italia. Ook Atlético Madrid neemt het op tegen Getafe in de Copa del Rey. Een dag vol voetbalactie op tv!

Wedstrijden

Heracles Almelo - FC Utrecht (20.00 uur): In de KNVB Beker neemt Heracles Almelo het op tegen FC Utrecht. Beide teams hebben recent een gelijkspel tegen elkaar gespeeld in de Eredivisie, dus het belooft een spannende strijd te worden.

VfB Stuttgart - FC Augsburg (20.45 uur): In de DFB-Pokal staat een Duitse clash op het programma. Stuttgart heeft recent een aantal zware wedstrijden gehad, maar zal hopen op een goed resultaat tegen Augsburg.

Atalanta Bergamo - Bologna (21.00 uur): In de Coppa Italia ontvangt Atalanta het team van Bologna. Beide teams zijn in goede vorm, wat een interessante wedstrijd belooft te worden.

Atlético Madrid - Getafe (21.30 uur): Atlético Madrid speelt thuis tegen Getafe in de Copa del Rey. Atlético is favoriet, maar Getafe heeft eerder al voor verrassingen gezorgd.

Voetbal op TV

19.00 uur: Al-Hilal Saudi FC - Persepolis FC, ESPN 3 - live verslag van de AFC Champions League

19.00 uur: Real Sociedad Vrouwen - Real Madrid Vrouwen, DAZN - live verslag van Liga F

20.00 uur: Heracles Almelo - FC Utrecht, Star Channel en ESPN - live verslag van de KNVB Beker

20.45 uur: VfB Stuttgart - FC Augsburg, Ziggo Sport 3 en ARD - live verslag van de DFB-Pokal

21.00 uur: Atalanta Bergamo - Bologna, Ziggo Sport - live verslag van de Coppa Italia

21.30 uur: Atlético Madrid - Getafe, Ziggo Sport 2 - live verslag van de Copa del Rey

Vandaag jarig

John van Loen: 🎉 Vandaag, 4 februari, viert oud-voetballer en voetbaltrainer John van Loen zijn verjaardag!

Marc Van Der Linden: 🎂 Ook de Belgische oud-voetballer Marc Van Der Linden is vandaag jarig. Gefeliciteerd!

Navarone Foor: 🎈 De kersverse aanwinst van VVV-Venlo blaast vandaag 33 kaarsjes uit!

Ché Nunnely: 🎉 Vandaag viert sc Heerenveen-aanvaller Ché Nunnely zijn 26ste verjaardag!

Davy van den Berg: 🎂PEC Zwolle-middenvelder Davy van den Berg wordt vandaag 25 jaar oud!