Spoorboekje: Jong Ajax en Vitesse in actie, plus Italiaanse kraker

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op maandag 10 februari 2025.

Vandaag staan er enkele interessante wedstrijden op het programma. Jong Ajax neemt het op tegen Excelsior, terwijl Vitesse het opneemt tegen FC Emmen in de Keuken Kampioen Divisie. In de Serie A is er een spannende ontmoeting tussen Internazionale en Fiorentina. Daarnaast zijn er nog meer wedstrijden live te volgen op tv.

Wedstrijden

Jong Ajax - Excelsior (20.00 uur): Jong Ajax speelt thuis tegen Excelsior. De vorige ontmoeting eindigde in een 2-0 overwinning voor Excelsior. Jong Ajax zal proberen om deze keer de punten in Amsterdam te houden.

Vitesse - FC Emmen (20.00 uur): Vitesse ontvangt FC Emmen. Beide teams hebben wisselvallige resultaten geboekt in hun laatste wedstrijden. Het belooft een spannende strijd te worden in de Keuken Kampioen Divisie.

Internazionale - Fiorentina (20.45 uur): In de Serie A staat de kraker tussen Internazionale en Fiorentina op het programma. Internazionale heeft iets goed te maken na de laatste ontmoeting met de ploeg uit Florence, waarin Fiorentina met 3-0 won.

Voetbal op TV

18.00 uur: Carl Zeiss Jena Vrouwen - SC Freiburg Vrouwen, Viaplay - live verslag van het Frauen-Bundesliga-duel

20.00 uur: Jong Ajax - Excelsior, ESPN - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20.00 uur: Jong PSV - SC Cambuur, ESPN 3 - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20.00 uur: Vitesse - FC Emmen, ESPN 2 - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20.45 uur: Doncaster Rovers - Crystal Palace, Viaplay - live verslag van het FA Cup-duel

20.45 uur: Internazionale - Fiorentina, Ziggo Sport - live verslag van het Serie A-duel

21.00 uur: RCD Mallorca - CA Osasuna, Ziggo Sport 3 - live verslag van het Primera Division-duel

Jarig op 10 februari

Piet van der Kuil: 🎈 Vandaag, 10 februari, viert oud-voetballer Piet van der Kuil zijn verjaardag!

Roger Reijners: 🎂 Ook oud-voetballer en voetbalcoach Roger Reijners is vandaag jarig. Gefeliciteerd!

Rini Coolen: 🎉 Voormalig voetballer en trainer Rini Coolen viert vandaag zijn verjaardag. Van harte!

Andrea Silenzi: 🎈 De Italiaanse oud-voetballer Andrea Silenzi is vandaag jarig. Gefeliciteerd!

Harris Huizingh: 🎂 Oud-voetballer Harris Huizingh viert vandaag zijn verjaardag. Van harte!