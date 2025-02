Spoorboekje: Jong AZ en Jong PSV in actie, Barcelona ontvangt Rayo Vallecano

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op maandag 17 februari 2025.

Vandaag staan er enkele interessante wedstrijden op het programma, met onder andere Jong AZ tegen Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie. Ook internationaal zijn er boeiende duels te zien, zoals FC Barcelona dat het opneemt tegen Rayo Vallecano in de Primera Division. Kortom, een dag vol voetbalactie op tv.

Wedstrijden

Jong AZ - Jong PSV (20.00 uur): In de Keuken Kampioen Divisie neemt Jong AZ het op tegen Jong PSV. Beide teams hebben wisselende resultaten behaald in hun laatste wedstrijden, en zullen erop gebrand zijn om vandaag een goed resultaat neer te zetten.

FC Barcelona - Rayo Vallecano (21.00 uur): Barcelona ontvangt Rayo Vallecano in Camp Nou. Barcelona verkeert in uitstekende vorm met recente overwinningen, terwijl Rayo Vallecano ook goede resultaten heeft geboekt. Het belooft een spannende wedstrijd te worden in de Primera Division.

Voetbal op TV

17.00 uur: Persepolis FC - Al-Nassr, ESPN 2 - live verslag van het AFC Champions League-duel

19.00 uur: Al-Ahli Jeddah - Al-Gharafa SC, ESPN 3 - live verslag van het AFC Champions League-duel

20.00 uur: Jong AZ - Jong PSV, ESPN - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20.00 uur: Jong Utrecht - VVV-Venlo, ESPN 2 - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20.40 uur: FC Annecy - Caen, Viaplay - live verslag van het Ligue 2-duel

21.00 uur: FC Barcelona - Rayo Vallecano, Ziggo Sport - live verslag van het Primera Division-duel

21.00 uur: Leeds United F.C. - Sunderland AFC, Viaplay - live verslag van het EFL Championship-duel

Vandaag jarig

Henny Meijer: 🎉 De voormalig voetballer en trainer Henny Meijer viert vandaag zijn 63e verjaardag. Hij is vooral bekend van zijn tijd bij clubs als FC Groningen en Ajax.