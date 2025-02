Spoorboekje: Keuken Kampioen Divisie en Europese topwedstrijden, einde transferwindow in grote competities

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op maandag 3 februari 2025.

Vandaag staan er enkele interessante wedstrijden op het programma, zowel in de Keuken Kampioen Divisie als in internationale competities. De Graafschap neemt het op tegen ADO Den Haag, terwijl Jong AZ het opneemt tegen VVV-Venlo. In de Serie A speelt Cagliari tegen Lazio, en in de Premier League ontvangt Chelsea West Ham United. Kortom, een dag vol voetbalactie op tv.

Wedstrijden

Artikel gaat verder onder video

De Graafschap - ADO Den Haag (19.00 uur): De Graafschap ontvangt ADO Den Haag in de Keuken Kampioen Divisie. Beide teams zijn in goede vorm en zullen strijden voor de drie punten. De Graafschap heeft recent een overtuigende 4-0 overwinning geboekt tegen Emmen, terwijl ADO Den Haag met 2-1 won van Eindhoven.

Cagliari - Lazio (19.45 uur): In de Serie A neemt Cagliari het op tegen Lazio. Cagliari heeft thuis een wisselvallige reeks achter de rug, terwijl Lazio recent nog met 1-0 verloor van Braga in de Europa League. Beide teams zullen gebrand zijn op een goed resultaat.

Chelsea - West Ham United (21.00 uur): Een Londense derby in de Premier League. Chelsea wil zich herstellen van de recente nederlaag tegen Manchester City, terwijl West Ham hoopt op een stunt na hun gelijkspel tegen Aston Villa.

Voetbal op TV

17.00 uur: Al Sadd - Al-Ahli Jeddah, ESPN 3 - live verslag van het AFC Champions League-duel

18.00 uur: VfL Wolfsburg Vrouwen - Carl Zeiss Jena Vrouwen, Viaplay - live verslag van het Frauen-Bundesliga-duel

19.00 uur: Al-Nassr - Al-Wasl FC, ESPN 4 - live verslag van het AFC Champions League-duel

20.00 uur: De Graafschap - ADO Den Haag, ESPN - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20.00 uur: Jong AZ - VVV-Venlo, ESPN 3 - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20.00 uur: Jong Utrecht - Jong Ajax, ESPN 2 - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20.45 uur: Cagliari - Lazio, Ziggo Sport 3 - live verslag van het Serie A-duel

21.00 uur: Chelsea - West Ham United, Viaplay - live verslag van het Premier League-duel

21.00 uur: FC Girona - UD Las Palmas, Ziggo Sport 2 - live verslag van het Primera Division-duel

21.00 uur: Middlesbrough - Sunderland, Viaplay - live verslag van het EFL Championship-duel

In welke landen sluit de transfermarkt?

In Nederland hebben clubs nog tot dinsdagavond 23.59 uur de kans hun selectie te versterken, maar in veel andere Europese landen sluit de transfermarkt maandagavond al de deuren. In België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië en Spanje eindigt de winterse transferperiode maandagavond om 23.59 uur.

Jarig op 3 februari

Ernie Brandts: 🎈 Vandaag viert de voormalige Nederlandse voetballer en voetbaltrainer Ernie Brandts zijn verjaardag. Hij is vooral bekend van zijn tijd bij PSV en het Nederlands elftal.

Gregory van der Wiel: 🎉 De voormalig Nederlands-Curaçaose voetballer Gregory van der Wiel, bekend van zijn tijd bij Ajax en het Nederlands elftal, is vandaag jarig.