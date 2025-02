Spoorboekje: Klassieker Ajax-Feyenoord en Europese topduels

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op zondag 2 februari 2025.

Vandaag staat De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord centraal in de Eredivisie. Daarnaast zijn er spannende wedstrijden in de Serie A en de Premier League. Juventus neemt het op tegen Empoli, terwijl Arsenal het thuis opneemt tegen Manchester City. Ook Barcelona komt in actie tegen Alavés. Kortom, een dag vol topvoetbal!

Wedstrijden

Artikel gaat verder onder video

Almere City - RKC Waalwijk (12:15 uur): Een rechtstreeks duel tussen de hekkensluiter en de nummer zeventien van de Eredivisie. Kan Almere City afscheid nemen van de rode lantaarn of neemt RKC juist afstand van de Almeerders?

Juventus - Empoli (12:30 uur): Juventus wil zich herstellen na een reeks teleurstellende resultaten. Empoli zal proberen te profiteren van de onzekerheid bij de Oude Dame.

Barcelona - Alavés (14:00 uur): Barcelona speelt thuis tegen Alavés en wil de drie punten pakken om bovenin mee te blijven doen.

Ajax - Feyenoord (14:30 uur): Misschien wel het hoogtepunt van vandaag: De Klassieker. Ajax ontvangt Feyenoord in de Johan Cruijff ArenA. Weet Ajax te profiteren van het puntverlies van PSV of gaat Feyenoord goede zaken doen in de strijd om de bovenste plekken?

Go Ahead Eagles - FC Twente (14:30 uur): Gelijktijdig met De Klassieker is er in De Adelaarshorst ook een heuse kraker tussen nummer zeven Go Ahead Eagles en nummer vijf FC Twente. Het verschil tussen beide ploegen? Drie punten. De Deventenaren kunnen de aansluiting houden met de top vijf, terwijl de Tukkers nummer drie FC Utrecht kunnen naderen.

Sparta Rotterdam - FC Groningen (16:45 uur): De tweede degradatiekraker van de dag in de Eredivisie. Sparta Rotterdam wil de aansluiting vinden met groepje van onder andere Heracles Almelo, FC Groningen en Willem II. FC Groningen wil dat juist voorkomen en richting de kop van het rechterrijtje gaan.

Arsenal - Manchester City (17:30 uur): Een kraker in de Premier League. Arsenal wil hun goede vorm voortzetten tegen het altijd sterke Manchester City.

AC Milan - Internazionale (18:00 uur): De Derby della Madonnina in Milaan. AC Milan en Internazionale strijden om de suprematie in de stad.

Willem II - AZ (20:00 uur): De Eredivisie-dag wordt afgesloten met een wedstrijd tussen Willem II en AZ. Beide ploegen willen zich revancheren voor de nederlagen tegen respectievelijk Sparta Rotterdam (1-2) en RKC Waalwijk (2-0). Kan Willem II zich weer melden aan de onderkant van het linkerrijtje of mengt AZ zich volop in de strijd om de bovenste plaatsen?

Voetbal op TV

12:15 uur: Almere City FC - RKC Waalwijk, ESPN 3 - liveverslag van het Eredivisie-duel

12:30 uur: Juventus - Empoli, Ziggo Sport 3 - liveverslag van het Serie A-duel

13:30 uur: Royal Antwerp FC - Club Brugge KV, Ziggo Sport 5 - liveverslag van het Jupiler Pro League-duel

14:00 uur: FC Barcelona - Deportivo Alavés, Ziggo Sport - liveverslag van het Primera Division-duel

14:30 uur: Ajax - Feyenoord, ESPN 2 - liveverslag van het Eredivisie-duel

15:00 uur: Manchester United - Crystal Palace, Viaplay - liveverslag van het Premier League-duel

17:30 uur: Arsenal - Manchester City, Viaplay - liveverslag van het Premier League-duel

18:00 uur: AC Milan - Internazionale, Ziggo Sport - liveverslag van het Serie A-duel

20:00 uur: Willem II - AZ Alkmaar, ESPN - liveverslag van het Eredivisie-duel

20:45 uur: AS Roma - SSC Napoli, Ziggo Sport - liveverslag van het Serie A-duel

Vandaag jarig

Erik ten Hag: 🎉 De voormalig trainer van Manchester United en Ajax viert vandaag zijn 55e verjaardag.

Gerard Piqué: 🎈 De Spaanse oud-voetballer, bekend van zijn tijd bij FC Barcelona, viert vandaag zijn 38e verjaardag.

Ivan Perisic: 🎉 Kroatisch international en PSV-speler Ivan Perisic is vandaag jarig en blaast 36 kaarsjes uit.

Jeroen Elshoff: 🎈 Een van de bekendste voetbalcommentatoren van Nederland viert vandaag zijn 48e verjaardag.