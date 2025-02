Spoorboekje: PSV en Feyenoord in actie, Engelse FA Cup-krakers

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op zaterdag 8 februari 2025.

Vandaag staan er spannende wedstrijden op het programma in de Eredivisie en de FA Cup. PSV neemt het op tegen Willem II, terwijl Feyenoord de Rotterdamse derby speelt tegen Sparta. In Engeland zijn er FA Cup-krakers met onder andere Leyton Orient tegen Manchester City en Leeds United tegen Millwall. Mis ook de andere spannende duels niet die live op tv te volgen zijn.

Wedstrijden

Artikel gaat verder onder video

PSV - Willem II (18.45 uur): PSV is in goede vorm en hoopt de reeks voort te zetten tegen Willem II. Na de overwinning op Feyenoord is het vertrouwen groot in Eindhoven.

Feyenoord - Sparta Rotterdam (21.00 uur): De Rotterdamse derby belooft spektakel. Feyenoord wil zich herstellen na de nederlaag tegen PSV, terwijl Sparta hoopt te stunten in De Kuip.

Leyton Orient - Manchester City (13.15 uur): In de FA Cup neemt Leyton Orient het op tegen de grootmacht Manchester City. Een David tegen Goliath-verhaal in de maak.

Leeds United - Millwall (13.15 uur): Een spannende FA Cup-wedstrijd tussen twee teams die elkaar goed kennen. Leeds wil de thuisvoordeel benutten.

Real Madrid - Atlético Madrid (21.00 uur): De Madrileense derby in La Liga is altijd een garantie voor vuurwerk. Real Madrid ontvangt Atlético in een strijd om de stad.

Voetbal op TV

12:00 uur: Leverkusen Vrouwen - Essen Vrouwen, Viaplay - Frauen-Bundesliga

13:00 uur: 1. FC Magdeburg - 1. FC Nürnberg, Viaplay - 2. Bundesliga

13:15 uur: Leyton Orient - Manchester City, Viaplay, BBC One - FA Cup

13:15 uur: Leeds United - Millwall, Viaplay - FA Cup

14:00 uur: Celta de Vigo - Real Betis, Ziggo Sport 2 - Primera Division

15:00 uur: Hellas Verona - Atalanta Bergamo, Ziggo Sport - Serie A

16:30 uur: Heracles Almelo - Go Ahead Eagles, ESPN 3 - Eredivisie

18:45 uur: PSV - Willem II, ESPN 2 - Eredivisie

21:00 uur: Feyenoord - Sparta Rotterdam, ESPN 2 - Eredivisie

21:00 uur: Real Madrid - Atlético Madrid, Ziggo Sport - Primera Division

Vandaag jarig

Bruno Martins Indi: 🎉 De Portugees-Nederlandse verdediger viert vandaag zijn 33e verjaardag. Bekend van zijn tijd bij Feyenoord en het Nederlands elftal.

Joshua Kimmich: 🎂 De Duitse middenvelder van Bayern München is vandaag 30 jaar geworden. Een belangrijke speler voor zowel club als land.