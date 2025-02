Spoorboekje: PSV strijdt in de KNVB Beker, Premier League-krakers op het programma

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op woensdag 26 februari 2025.

Vandaag staat er een spannende dag voor de boeg met de KNVB Bekerwedstrijd van PSV tegen Go Ahead Eagles. Daarnaast zijn er enkele topwedstrijden in de Premier League, waaronder Tottenham Hotspur tegen Manchester City en Liverpool tegen Newcastle United. Ook internationaal zijn er interessante duels te volgen, zoals Juventus tegen Empoli in de Coppa Italia. Kortom, een dag vol voetbalactie op tv.

Wedstrijden

Artikel gaat verder onder video

PSV - Go Ahead Eagles (20:00 uur): PSV neemt het in de KNVB Beker op tegen Go Ahead Eagles. Na een sterke overwinning op Juventus in de Champions League, zal PSV proberen hun goede vorm voort te zetten in de beker. Go Ahead Eagles zal echter niet zonder slag of stoot opgeven.

Tottenham Hotspur - Manchester City (20:30 uur): Een spannende ontmoeting in de Premier League tussen twee topclubs. Tottenham verkeert in goede vorm na een overwinning op Manchester United, terwijl Manchester City zich wil herstellen na een nederlaag tegen Real Madrid.

Liverpool - Newcastle United (21:15 uur): Liverpool ontvangt Newcastle in een belangrijke Premier League-wedstrijd. Liverpool wil hun positie in de top van de ranglijst verstevigen, terwijl Newcastle op zoek is naar broodnodige punten.

Juventus - Empoli (21:00 uur): In de Coppa Italia neemt Juventus het op tegen Empoli. Juventus is de favoriet, maar Empoli heeft al eerder voor verrassingen gezorgd in het toernooi.

Real Sociedad - Real Madrid (21:30 uur): Een kraker in de Copa del Rey tussen Real Sociedad en Real Madrid. Beide teams zijn in goede vorm en zullen strijden voor een plek in de volgende ronde.

Voetbal op TV

20:00 uur: PSV - Go Ahead Eagles, Star Channel en ESPN - liveverslag van het KNVB Beker-duel

20:30 uur: Brentford - Everton, Viaplay - liveverslag van het Premier League-duel

20:30 uur: Manchester United - Ipswich Town, Viaplay - liveverslag van het Premier League-duel

20:30 uur: Nottingham Forest - Arsenal, Viaplay - liveverslag van het Premier League-duel

20:30 uur: Tottenham Hotspur - Manchester City, Viaplay - liveverslag van het Premier League-duel

20:45 uur: RB Leipzig - VfL Wolfsburg, Ziggo Sport 2 - liveverslag van het DFB-Pokal-duel

21:00 uur: Juventus - Empoli, Ziggo Sport 3 - liveverslag van het Coppa Italia-duel

21:15 uur: Liverpool - Newcastle United, Viaplay - liveverslag van het Premier League-duel

21:30 uur: Real Sociedad - Real Madrid, Ziggo Sport - liveverslag van het Copa del Rey-duel

Jarig op 26 februari

Ole Gunnar Solskjær: 🎈 De Noorse oud-voetballer en voormalig manager van Manchester United viert vandaag zijn 49e verjaardag!

Emmanuel Adebayor: 🎂 De Togolese oud-voetballer, die onder andere voor Arsenal en Real Madrid speelde, viert vandaag zijn 41e verjaardag.

Fernando Llorente: 🎉 De Spaanse oud-voetballer, bekend van zijn tijd bij Athletic Bilbao en Juventus, wordt vandaag 40 jaar.

Henk Veerman: 🎈 De Nederlandse spits Henk Veerman viert vandaag zijn 34e verjaardag.

Jamal Musiala: 🎂 Duits international Jamal Musiala wordt vandaag 22 jaar.