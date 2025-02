Spoorboekje: Voorselectie Oranje verwacht, Fortuna ontvangt RKC

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op vrijdag 28 februari 2025.

Vandaag wordt de voorselectie van het Nederlands elftal verwacht. Ook staan er enkele interessante wedstrijden op het programma, met als hoogtepunt de ontmoeting tussen RKC Waalwijk en Fortuna Sittard in de Eredivisie. Daarnaast zijn er diverse wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie en internationale competities te volgen.

Voorselectie Nederlands elftal

Ronald Koeman maakt naar alle verwachting vanmiddag de voorselectie van het Nederlands elftal wereldkundig. Verwacht wordt, dat Memphis Depay daarin zijn opwachting gaat maken, voor het eerst sinds het Europees kampioenschap van 2024. Koeman selecteert de namen voor de kwartfinales van de Nations League op 20 en 23 maart, tegen Spanje.

Wedstrijden

RKC Waalwijk - Fortuna Sittard (20.00 uur): Een belangrijke wedstrijd in de Eredivisie. RKC Waalwijk was bezig aan een goede reeks, maar verloor van FC Twente. RKC staat nog altijd drie punten onder de streep. Fortuna Sittard hoopt de negatieve reeks van verliespartijen te doorbreken. Beide teams hebben de punten dus hard nodig.

Jong FC Utrecht - Jong Ajax (20.00 uur): In de Keuken Kampioen Divisie treffen de beloften van FC Utrecht en Ajax elkaar. Beide teams willen zich bewijzen in deze competitie en zullen strijden voor de overwinning.

VfB Stuttgart - Bayern München (20.30 uur): In de Bundesliga neemt Stuttgart het op tegen de Duitse grootmacht Bayern München. Bayern verkeert in goede vorm en zal proberen hun positie aan de top van de ranglijst te verstevigen. Stuttgart eindigde vorig seizoen tweede, maar houdt nu slechts de zevende plaats bezet.

Voetbal op TV

18.30 uur: FC Schalke 04 - SC Preussen Munster, Viaplay - live verslag van het 2. Bundesliga-duel

18.30 uur: Fortuna Dusseldorf - SpVgg Greuther Fürth, Viaplay - live verslag van het 2. Bundesliga-duel

20.00 uur: RKC Waalwijk - Fortuna Sittard, ESPN 2 - live verslag van het Eredivisie-duel

20.00 uur: Jong FC Utrecht - Jong Ajax, ESPN - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20.30 uur: VfB Stuttgart - Bayern München, Viaplay - live verslag van het Bundesliga-duel

20.00 uur: FC Dordrecht - FC Emmen, ESPN 4 - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20.00 uur: FC Volendam - Helmond Sport, Star Channel - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20.00 uur: SC Cambuur - VVV-Venlo, ESPN 3 - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20.45 uur: AS Monaco - Stade de Reims, Viaplay - live verslag van het Ligue 1-duel

21.00 uur: Aston Villa - Cardiff City FC, Viaplay - live verslag van het FA Cup-duel

Jarig op 28 februari

Dino Zoff: 🎉 De legendarische Italiaanse doelman viert vandaag zijn verjaardag. Zoff is een icoon in de voetbalwereld en wordt vandaag 83 jaar.

Sepp Maier: 🎂 De Duitse oud-doelman en voetballegende Sepp Maier viert vandaag zijn 81e verjaardag. Maier is bekend om zijn indrukwekkende carrière bij Bayern München en het Duitse nationale team.

Włodzimierz Lubański: 🎈 De Poolse oud-voetballer viert vandaag zijn verjaardag. Lubański is een van de grootste voetballers uit de Poolse geschiedenis en wordt vandaag 78 jaar.