Sven van Beek ondergaat metamorfose in Qatar en krijgt zeer opvallende nieuwe rol

heeft een opvallende rol bij zijn nieuwe club Al-Shahaniya. De verdediger benutte zondagmiddag een directe vrije trap in de wedstrijd tussen Al-Shahaniya en Umm-Salal in Qatar.

Van Beek speelt sinds afgelopen zomer voor Al-Shahaniya en laat zich de afgelopen weken gelden in aanvallend opzicht. In de vorige competitiewedstrijd tegen Al-Rayyan (2-1 zege) was hij al goed voor een doelpunt en zondag sloeg hij toe vanuit een vrije trap.

Van Beek werd aangewezen als vrijetrappennemer, net buiten het zestienmetergebied. Hij wist de bal in de linkerhoek te krijgen, waarbij wel moet worden aangetekend dat de bal van richting werd veranderd door tegenstander Adel Al-Sulimane.

De Nederlandse verdediger maakte daarmee de 2-2 in de 42ste minuut. Uiteindelijk won Al-Shahaniya de wedstrijd met 3-2. Van Beek, die bij de club samenspeelt met Pelle van Amersfoort, staat met zijn ploeg op de vijfde plaats in Qatar.