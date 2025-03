Ajax voorkomt transfervrij vertrek van middenvelder met nieuw contract

Ajax heeft een belangrijke stap gezet door het aflopende contract van Mark Verkuijl te verlengen. De negentienjarige middenvelder heeft zijn handtekening gezet onder een nieuwe verbintenis tot medio 2028. Dit seizoen debuteerde Verkuijl voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie en kwam sindsdien achttien keer in actie voor de beloften.

''We zijn erg blij met de verlenging van Mark", zegt directeur voetbal Marijn Beuker op de clubwebsite. "Want hij bezit alle kwaliteiten die we bij Ajax graag zien in een controlerende middenvelder. Hij leest het spel goed, zoekt altijd de voetballende oplossing vooruit, is een goede verbindingsspeler en onderschept veel ballen in verdedigend opzicht. Hij heeft dit seizoen een basisplek veroverd in Jong Ajax, waar hij kennismaakt met de intensiteit van profvoetbal. We hebben veel vertrouwen in een mooie toekomst voor hem bij onze club."

Verkuijl maakt sinds 2014 deel uit van de jeugdopleiding van Ajax en zet dit seizoen grote stappen in zijn ontwikkeling bij Jong Ajax. Binnen het team zijn echter nog meerdere spelers met een aflopend contract. Nassef Chourak, Diyae Jermoumi, Julian Brandes, Yoram Boerhout en Rida Chahid liggen nog vast tot komende zomer, maar hebben een optie voor een extra seizoen bij Ajax. De club heeft hierover echter nog geen beslissing genomen.

Daarnaast kunnen Kayden Wolff, Rico Speksnijder en Skye Vink Ajax na dit seizoen transfervrij verlaten, aangezien zij geen optie in hun contract hebben. Het mogelijke vertrek van deze spelers zal worden opgevangen met talenten uit Ajax Onder-19. Namen als Lasse Abildgaard, Zakaria Ouazane, Lyfe Oldenstam, Tijn Peters, Damian van der Vaart en Avery Appiah worden genoemd als mogelijke versterkingen voor het team van Peereboom.